Большие новости 27 сентября: спасение животных в Ногинске, яйцо для Макрона, молния попала в самолет в небе над Россией

Спасатели вызволили животных из дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в Ногинске. Мужчина бросил похожий на яйцо предмет в президента Франции Эммануэля Макрона. Молния попала в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи. Об этих и других новостях России и мира за 27 сентября — в дайджесте «360».

Спасение животных

Домашние животные были заблокированы в доме, поврежденном от взрыва бытового газа в Ногинске. Спасателям удалось вытащить их из здания. Животных осмотрели ветеринары, которые назвали их состояние удовлетворительным. Пострадавшим кошкам, а также котенку, собаке и попугаю оказали бесплатную медицинскую помощь.

Яйцо для Макрона

Мужчина попал в президента Франции Эммануэля Макрона похожим на яйцо предметом. Оно не разбилось, а отскочило от лидера страны. Предположительно, яйцо бросили в Макрона во время его визита на выставку Eurexpo в Лионе. Напавшего на французского президента уже задержали, президент захотел с ним встретиться.

Удар молнии

Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи. Лайнеру пришлось приземлиться в Краснодаре, а пассажиров отправили в пункт назначения на автобусе. Вопрос о дальнейшей эксплуатации борта предстоит решить техническим службам.

Как рассказала «360» одна из пассажирок, после удара молнии людей в салоне подбросило. По ее словам, после разряда самолет еще трясло минут 10, а сесть в аэропорту удалось только спустя час.

Гибель россиянина в Испании

Фитнес-тренер из России Данила Гагарин погиб на побережье Коста-Бланки в Испании. Мужчина отправился спасать свою подругу, которая прыгнула в воду со скалы во время сильного шторма. Все происходящее снимала на видео жена погибшего тренера.

Контракт «Газпрома» и Венгрии

Венгрия подписала с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку голубого топлива из России через другие страны. Каждый год будет поставляться 4,5 миллиарда кубометров газа. Церемония подписания договора прошла в Будапеште.

После заключения контракта МИД Украины назвал решение Венгрии исключительно политическим и экономически необоснованным. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что документ вредит национальным интересам страны и украинско-венгерским отношениям.

Повинная организатора похода на Эльбрус

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус дал признательные показания и написал явку с повинной. Правоохранители задержали мужчину в Кабардино-Балкарии. Он организовал поход, во время которого погибли пять человек. После восхождения 11 пострадавших оказались в больнице.

Госпитализация Явлинского

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко», сооснователь партии Григорий Явлинский попал в одну из столичных клиник. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

По словам пресс-секретаря сооснователя партии Сергея Митрохина, Явлинский действительно находится у врача, но вопрос о какой-то серьезной госпитализации не стоит.