Большие новости 27 октября. Угроза взрыва самолета, вдова Картрайта вышла из СИЗО, новый детский омбудсмен

Вылетевший из Каира в Москву самолет срочно вернули в аэропорт вылета. На борту нашли записку с угрозой теракта. Подозреваемая в убийстве мужа вдова рэпера Энди Картрайта вышла из СИЗО. Суд перевел ее под домашний арест. Путин назначил нового уполномоченного по правам детей. Им стала многодетная сенатор Мария Львова-Белова. Об этих и других событиях среды, 27 октября, — в дайджесте «360».

Записка развернула борт

Вылетевший в Москву из Каира самолет EgyptAir подал сигнал тревоги и вернулся обратно. Выяснилось, что стюарды нашли на одном из сидений записку с угрозой теракта. Командир экипажа подал сигнал диспетчеру и вернул борт в аэропорт вылета. После посадки самолет проверили специалисты, но ничего подозрительного не нашли.

Вдову отправили домой

Суд освободил из СИЗО вдову рэпера Энди Картрайта. Марина Кохал проходит подозреваемой по делу о причастности к смерти своего супруга. За решеткой она находилась с августа прошлого года. Адвокат женщины смог доказать, что держать ее в изоляторе на время бесконечных процедур — это недоработка следователей. Суд прислушался к аргументам и перевел Кохал под домашний арест до 30 января 2022 года. Новую меру пресечения она будет отбывать в съемной квартире, чтобы не пересекаться со своей матерью, которую также подозревают в причастности к смерти музыканта.

Назначен новый детский омбудсмен

Уполномоченным по правам ребенка при президенте России стала Мария Львова-Белова. Член Совета Федерации и многодетная мама приняла предложение главы государства Владимира Путина возглавить аппарат детского омбудсмена. Во время рабочей встречи президент отметил общественную работу и личную семейную жизнь нового детского омбудсмена. Он подчеркнул, что она может использовать накопленный опыт, чтобы добиваться значимых результатов для детей и семей. Мария Львова-Белова занимается воспитанием девяти детей: пяти родных и четырех приемных. Еще 13 детей с инвалидностью находятся под ее опекой.

Хабенский возглавил МХТ

Актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Соответствующий приказ выпустило Министерство культуры. На этом посту актер сменит Сергея Женовача, который захотел уйти по собственному желанию. Режиссер намерен сконцентрироваться на работе Студии театрального искусства при МХТ. Хабенскому этот театр знаком. В спектаклях МХТ актер играет с 2002 года.

Проникновение в красную зону

Житель Томска проник в красную зону больницы, чтобы ухаживать за бабушкой. Молодому человеку не понравилось, как больничный персонал смотрит за неходячей пенсионеркой. Для того чтобы не выдать себя, он надел защитный больничный костюм и прикинулся врачом. После трехдневного ухода за пенсионеркой молодой человек сообщил в прокуратуру о нарушениях, которые допускает медицинский персонал. В ведомстве пообещали проверить больницу.

Моргенштерн пойдет в музей

Московский Музей Победы пригласил на экскурсию рэпера Алишера Моргенштерна. Сотрудники учреждения намерены объяснить ему важность празднования 9 Мая. Адвокат исполнителя Сергей Жорин заявил, что рэпер с энтузиазмом принял приглашение и пообещал, что обязательно придет. Скандал вокруг Моргенштерна разгорелся, когда в интервью Ксении Собчак он заявил, что не понимает празднования Дня Победы. Это заявление начал проверять Следственный комитет.

«Алиса» уйдет в подполье

Группа «Алиса» объявила об отмене предстоящих концертов. Коллектив пояснил, что в условиях действующих ограничений играть не может и пока новых выступлений не планирует. Лидер группы Константин Кинчев не исключил, что «Алиса» начнет проводить подпольные концерты, о которых фанаты обязательно узнают. Остальное время музыканты намерены посвятить записи нового альбома, который может выйти в свет уже в следующем году.