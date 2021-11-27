Большие новости 27 ноября. Хоккеист «Динамо» умер в 16 лет, аресты после ЧП на «Листвяжной», угрозы штамма «омикрон»

Нападающий молодежной хоккейной команды «Динамо» умер в больнице. Шестнадцатилетний хоккеист потерял сознание во время матча в минувший понедельник. Обвиняемых по уголовным делам о пожаре в шахте «Листвяжная» отправили в СИЗО. Штамм коронавируса «омикрон» сравнили с Эболой. Новый возбудитель нашли в Европе. Об этих и других событиях субботы, 27 ноября, — в дайджесте «360».

Хоккеист «Динамо» умер в 16 лет

Потерявший сознание хоккеист молодежки «Динамо» умер в больнице. Молодому спортсмену было 16 лет. Юноше стало плохо в игре против ЦСКА в рамках Открытого чемпионата Москвы. Без сознания его доставили в Морозовскую городскую больницу, где врачи провели операцию. На следующий день спортсмена ввели в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел.

Наставник молодого хоккеиста Ярослав Люзенков заявил, что у молодого человека не было отрицательных качеств. «Светлый, прекрасный парень», — так тренер охарактеризовал нападающего. Континентальная хоккейная лига объявила, что все матчи ближайшего воскресенья начнутся с минуты молчания в память об умершем спортсмене.

Аресты после пожара в «Листвяжной»

Суд Кемерова арестовал пять фигурантов по делам о ЧП на шахте «Листвяжная». Обвинение в халатности следователи предъявили двум сотрудникам местного отдела Ростехнадзора: Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. В нарушении требований безопасности обвинили директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка. Во время заседания Махраков заявил, что своей вины он не признает. В СИЗО обвиняемые сотрудники Ростехнадзора останутся до 26 января, остальные обвиняемые — до 25 января. На шахте тем временем возобновили аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС достали из-под земли тела пяти погибших шахтеров.

Наступление штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в нескольких странах Евросоюза. О случаях заражения новым вариантом возбудителя заявили власти Бельгии и Германии. Сразу два случая инфицирования обнаружили в Великобритании. С Эболой сравнил «омикрон» глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.

По оценке вирусологов, новый штамм в несколько десятков раз заразнее, чем первоначальный вариант коронавируса. Вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что новый штамм еще может измениться и станет менее опасным. Коллегу поддержал специалист Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, который отметил, что пока новый штамм малоизучен. Но «омикрон» уже напугал многие страны мира, которые начали изолироваться от Африки.

Взрывы на заводе в Дзержинске

Несколько взрывов прогремело на заводе по производству боеприпасов в Дзержинске. По предварительным данным МЧС, пострадали двое рабочих. В ведомстве пояснили, что сначала на территории предприятия сработала пожарная сигнализация, а потом началась детонация боеприпасов. СМИ сообщили, что в качестве причин случившегося рассматривают версии: нарушение технологического процесса и неисправность оборудования. Первая находится в приоритете.

Telegram избавился от баклажана

Администрация Telegram убрала из мессенджера двусмысленные эмодзи с баклажаном и персиком. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил случившееся требованием компании Apple. Для того чтобы узнать настроение пользователей, он провел опрос, где предлагал выбрать между сохранением эмодзи и блокировкой Telegram на гаджетах Apple.

Мошенники прикрылись Заворотнюк

Злоумышленники выманили у подруги дочери актрисы Анастасии Заворотнюк 50 тысяч рублей. Они позвонили девушке от имени подруги и заявили о тяжелой ситуации с матерью. Об этом сама Анна Заворотнюк рассказала на своей странице в Instagram. Она призвала всех не вестись на поводу у аферистов и отметила, что никогда не берет в долг.