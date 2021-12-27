Большие новости 27 декабря. Смерть националиста, замерзающие пилоты, блогеры за Хованского

Российский националист Егор Просвирнин таинственно погиб в центре Москвы. Под Ижевском упал вертолет Ми-2, пилоты выжили, но им сейчас не позавидуешь. О главных событиях дня — в дайджесте «360».

Голый на Тверском

Обнаженный мужчина среднего возраста выпал из окна дома на Тверском бульваре в Москве. Рядом с его телом обнаружили нож, по другим данным — перцовый баллончик, писали СМИ. Позже оказалось, что погибшим оказался националист Егор Просвирнин. По неподтвержденным данным, перед смертью он устроил погром в съемной квартире. Кроме того, незадолго до случившегося он публиковал в Twitter посты разочарований в своей супруге.

«Холодно, холодно!»

Днем под Ижевском упал вертолет Ми-2, который летал над нефтепроводом. Что стало причиной крушения — пока неясно. На борту находились два человека, оба они выжили. Но спасатели не смогли быстро найти их. Один из пилотов передавал по рации: «Холодно! Холодно!» Судя по темпу речи, ему будто сложно было шевелить губами. В этом районе сегодня мороз держится на отметке −12 градусов. К ночи температура стала еще ниже. Спасатели продолжают искать место происшествия.

В поддержку Ховы

Блогеры российского YouTube объединились в поддержку Юрия Хованского, который сидит в СИЗО. Он оказался там из-за подозрений в оправдании терроризма после исполнения песни про Норд-Ост в 2012 году. За блогера «вписались» его известные коллеги — Николай Соболев, Руслан Усачев, Satyr, Илья Мэддисон и другие.

Армия женщин

Украинок захотели поставить на воинский учет. Такое предложение выдвинул глава государства Владимир Зеленский. Инициатива вызвала бурную реакцию со стороны женщин. Одна смелая украинка адресовала президенту недвусмысленный жест пальцем руки. А остальные создали петицию против постановки на воинский учет. В тексте они указали, что президент сошел с ума, раз хочет «обязать баб» воевать, и задались вопросом, кто тогда будет растить детей.

Новые правила для Белоруссии

Проект новой Конституции представили в Белоруссии. Теперь его будут обсуждать. Согласно документу, президенту захотели давать право находиться у власти не более двух сроков. При этом после окончания этих сроков глава государства не будет нести ответственности за то, что сделал во время правления. Лишить президента его кресла сможет только Всебелорусское народное собрание — и в случае, если он нарушит главный закон страны либо совершит госизмену.

Держи получку, бумер

В Институте русского языка назвали слова, которые устарели в русском языке. Например, привычная уху человека среднего возраста «получка» теперь считается устаревшим словом, потому что молодежь его не употребляет. Также в историю ушло слово «выдвиженец», которое было актуальным в 20–30-е годы прошлого века.

Текст дня

Сегодня «360» узнал у аналитиков, будет ли Центральный банк России следить за деньгами своих граждан. В СМИ появились публикации, авторы которых заподозрили ЦБ в этом. Ведомство опровергло слухи. Но некоторые специалисты посчитали, что такая мера была бы очень даже кстати.