Большие новости 27 августа: Су-24 упал, «МЮ» вернул Роналду, немцы захотели Калининград

В Пермском крае разбился Су-24, в Германии покусились на Калининградскую область, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», зачем собирать клубнику в Польше — лучше майнить криптовалюту в Белоруссии. Об основных событиях дня — в дайджесте «360».

Су-24 не долетел до ремонта

Очередная авиакатастрофа в России, но на этот раз, к счастью, без жертв и разрушений. В Пермском крае разбился Су-24. Пилоты катапультировались и были найдены. По какой причине упал бомбардировщик, еще предстоит выяснить. Но уже известно, что он летел на ремонт.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Португалец Криштиану Роналду покинул «Ювентус», однако тренерский штаб как будто не заметил потери форварда. Сказали, что от них уже и Зидан уходил, так что переживут. Зато «Манчестер Юнайтед» радостно встречает Роналду в своих рядах. Футболист вернулся в клуб, за который играл с 2003 по 2009 год. По слухам, «МЮ» заплатит «Ювентусу» за ценного игрока 25 миллионов евро. Возможно, этой суммы достаточно, чтобы в команде никто не грустил.

Калининград наш

В Германии неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 72-летней давности. На листовках изображена карта с Калининградом в составе ФРГ. Кому пришла в голову такая выходка, пока неизвестно, но немецкая прокуратура этим уже занимается. В Кремле дали понять, что не приемлют таких шуток.

Атомный майнинг

Зачем корячиться и собирать клубнику в Польше, если можно майнить криптовалюту в Белоруссии? Александр Лукашенко почти так и сказал. И действительно, ведь никто не запрещал — а электричества в стране много. Такую идею подал Лукашенко, предложив освоить мощности Белорусской АЭС.

Кабульская трагедия

Жертвами взрывов в аэропорту Кабула стали уже 200 человек. Сегодня в США в знак скорби по погибшим приспустили флаги. Джо Байден пообещал наказать террористов. Американист Александра Филиппенко заявила «360», что обращение Байдена к нации по ситуации в Афганистане стало одним из самых жестких за время его президентства.

Талибы* не танцуют

Слушать музыку в Афганистане, возможно, скоро придется только тайком и желательно в наушниках. Запрещенные талибы* хотят запретить афганцам все, что запрещено исламом. Так что одним только ограничением прав женщин не обойдется.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ