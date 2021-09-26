Большие новости 26 сентября. Щука по-путински, права для геев и «подлая» Пугачева

Появилась предварительная версия крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Опубликовали видео с отпуска Владимира Путина в тайге — зрителям показали большую щуку, которую поймал президент. Спасатели достали из-под завалов многоэтажки в Ногинске котика, который провел там почти три недели. В Швейцарии поддержали право на однополые браки. Об этих и других новостях России и мира за 26 сентября — в дайджесте «360».

Почему разбился Ан-26

Предварительной причиной катастрофы самолета Ан-26 в Хабаровском крае стала ошибка пилотирования из-за сильной эмоциональной нагрузки и усталости экипажа. Первые данные, которые получили при расшифровке черных ящиков, показали, что пилоты при полете выбрали неверное направление маневра. При этом самолет находился на недостаточной высоте — это стало фатальной ошибкой.

Неплохая щука от Путина

В сентябре президент вместе с Сергеем Шойгу отправился в сибирскую тайгу на отдых. Владимир Путин традиционно проводит отпуска на природе — вместе с министром обороны они ходили по лесу, разговаривали шепотом, чтобы не спугнуть животных, ночевали в палатках, а также рыбачили.

Путин попытал удачу, забросив удочку на берегу бурной реки, стоя по колени в воде. А затем на катере отправился к другому месту рыбалки, где смог поймать щуку. Рыба впечатлила всех своим размером, а затем превратилась во вкусную уху.

Котик-Хатико из Ногинска

Спасатели достали котика, который почти три недели провел в одной из разрушенных взрывом квартир в Ногинске. Животное вернули хозяевам спустя 2,5 недели разлуки. Котик стал первым спасенным — в других квартирах, которые пострадали после взрыва газа, тоже остались домашние питомцы.

Тела погибших спустили с Эльбруса

Спасатели смогли спустить тела трех туристов, которые погибли на Эльбрусе. Их опустили на высоту 5100 метров — оттуда тела с помощью транспортного средства на гусеничном ходу доставят на поляну Азау, где передадут сотрудникам Следственного комитета. Чтобы забрать тела с вершины горы, понадобились 22 спасателя — до этого справиться с задачей мешали тяжелые погодные условия.

Швейцария за однополые браки

Швейцарцы поддержали легализацию однополых браков во время референдума. По прогнозам социологов, такие поправки получат поддержку 64% жителей страны. Парламент утвердил право заключения однополых браков еще в декабре прошлого года. Но Швейцарская народная партия выступила против этого решения и инициировала проведение референдума.

Подлая Пугачева

Телеведущая Ангелина Вовк обвинила Аллу Пугачеву в подлом поступке, которая стала причиной разрыва их дружбы. Она рассказала, что несколько лет назад певица помогала продюсеру Игорю Крутому договориться о трансляции фестиваля «Песня года» на НТВ. Бессменными ведущими шоу были Вовк и Меньшов, однако Пугачева убрала их.