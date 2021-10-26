Большие новости 26 октября. Новые проблемы Моргенштерна, отчисления «за лайки» в «Останкине», экс-банкир убит в Москве

Слова Алишера Моргенштерна про День Победы проверят следователи. Заявление на рэпера написали ветераны. Экс-банкира и его семью убили в московской квартире. Мужчину судили, он был должен миллиарды. Студенты школы «Останкино» пожаловались на отчисления за лайки в соцсетях. Об этих и других новостях вторника, 26 октября, — в дайджесте «360».

Моргенштерна проверят за День Победы

Рэпер Алишер Моргенштерн попал под проверку СК после слов про День Победы. С заявлением к силовикам обратилась организация ветеранов. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал проверить слова исполнителя на предмет нарушения законов.

Представляющий интересы Моргенштерна адвокат Сергей Жорин отметил, что музыкант готов дать объяснения, если его вызовут повесткой. Сам рэпер уже принес извинения и объяснил, что плохо выразил свою мысль. Вступилась за исполнителя Ксения Собчак. Она напомнила, что музыканту только 23 года и то, что происходило 76 лет назад, он воспринимает без эмоций.

Убийство на Мосфильмовской

Тела мужчины, женщины и ребенка нашли в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Правоохранители обнаружили на трупах следы насильственной смерти. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

СМИ сообщили, что жертвами расправы стали бывший топ-менеджер одного из банков Москвы, его жена и сын. Бывший сотрудник финансовой организации недавно вышел на свободу после отбывания срока по делу о растрате в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Его подельник до сих пор находится в международном розыске.

Отчисления из «Останкина»

Студенты высшей школы телевидения «Останкино» пожаловались на отчисления. По их словам, причиной стал пост в Instagram с критикой организации учебы и лайки к этому посту. Главная претензия студентов заключалась в том, что образовательная организация потребовала денег за новый месяц обучения, но сами занятия в связи с режимом выходных дней проводиться не будут.

Художественный руководитель высшей школы телевидения Елена Летучая заявила, что студентов отчислили за клевету в социальных сетях и недовольство указами президента России и мэра Москвы. Юрист Федор Кравченко заявил «360», что студенты могут подать в суд, тогда школе придется доказывать обоснованность исключения.

Взрывы газа в России

Сразу два взрыва газа прогремело в жилых домах в России. Первым пострадал дом в Балтийске Калининградской области. Детонация произошла на первом этаже и вызвала пожар. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Второй взрыв, который повредил стену, произошел в пятиэтажке в Видном. Пожара не было. Никто из жильцов дома не пострадал. Министр энергетики Московской области Александр Самарин не исключил, что причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования.

Светличную нашли

Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли. Как выяснили журналисты, артистка приехала сниматься на ток-шоу Андрея Малахова. Исчезновение Светличной срежиссировали, чтобы привлечь к ней внимание, написали СМИ. Все это время актриса якобы жила у одной из участниц программы. Артистка решила рассказать о своей тяжелой жизни, которую осложнили отношения с родными. Сын актрисы Алексей Ивашов раскритиковал мать за такое поведение. К поискам Светличной сегодня подключились следователи, которые допросили водителя, последним видевшего актрису.

Меркель больше не канцлер

Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера Германии завершились. Главе немецкого правительства и ее министрам вручили официальные грамоты об увольнении. Сама процедура — это только формальность, пока новый состав бундестага не определит кандидатуру нового главы правительства, Меркель продолжит руководить страной.

Лечение рака в уникальной клинике в Химках

Новый центр помощи онкобольным в городском округе Химки посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Уникальный комплекс помощи больным раком стал крупнейшим в Восточной Европе. Пациенты здесь проходят полный цикл — от предварительного обследования и анализов, диагностики и лечения. Центр принимает на лечение больных в том числе по ОМС.