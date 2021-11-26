Большие новости 26 ноября. Выживший в шахте, соперник России на пути к ЧМ, переболевшим ковидом продлят сертификаты

Помощник командира звена МЧС Александр Заковряшин был признан погибшим на «Листвяжной», но вышел из шахты живым. Он провел под землей почти сутки. Полуфинальный стыковой матч для отбора на чемпионат мира по футболу сборная России проведет с командой Польши. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов. Сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией будут действовать год. Об этих и других событиях пятницы, 26 ноября, — в дайджесте «360».

Чудо на «Листвяжной»

Единственный выживший выбрался из шахты «Листвяжная» спустя сутки. Им оказался помощник командира пропавшего звена МЧС Александр Заковряшин. Его доставили в больницу с обезвоживанием, обморожением и отравлением продуктами горения. После взрыва и пожара в шахте погибли 46 шахтеров и пять спасателей. В больнице оказались 40 человек.

Следователи предъявили обвинения трем начальникам шахты, а также двум сотрудникам регионального отделения Ростехнадзора. По версии правоохранителей, руководство нарушило правила безопасности, а представители надзорного ведомства некачественно провели проверку.

Первый соперник российской сборной

Россия сыграет с Польшей первый стыковой матч за путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жеребьевка прошла в Цюрихе. Российская команда попала в путь B. В случае победы над командой Польши подопечным Валерия Карпина в финале предстоит сразиться с командой Швеции или Чехии, которые проведут полуфинальный матч между собой. Стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные — 29 марта.

По оценке телеведущего и футбольного эксперта Александра Мостового, российской команде повезло с жеребьевкой. Он отметил, что у сборной есть все шансы успешно обойти всех соперников и попасть на чемпионат мира в Катаре.

Сертификатам продлили срок

Срок действия сертификатов россиян, перенесших коронавирусную инфекцию, продлят до года. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, речь идет о людях, переболевших за последние 12 месяцев. Продление документов проведут в автоматическом режиме.

Погоня на МКАД

Водитель BMW устроил гонки с шестью экипажами ДПС на МКАД. Изначально BMW остановили для проверки документов. Но водитель решил пуститься в бега. Во время применения полицейскими табельного оружия он получил ранение шеи и протаранил пять автомобилей.

Заблокировали иномарку на 35-м километре Симферопольского шоссе. На заднем сиденье автомобиля нашлось объяснение неадекватного поведения водителя. Он вез пакет с неизвестным веществом весом несколько килограммов. В ходе допроса мужчина заявил, что уже был судим за хранение наркотиков и мошенничество.

Госпереворот на Украине

Украину 1 декабря ждет государственный переворот, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, за организацией свержения власти стоят представители Украины и России, которые хотят привлечь к этому делу бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский подчеркнул, что не верит в желание предпринимателя участвовать в подобных событиях, но к этому его подталкивает окружение.

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СМИ сообщили о госпитализации певца и композитора Александра Градского. Врачи подозревают у постоянного члена жюри шоу «Голос» инсульт. По словам источников журналистов, мэтру стало плохо, когда он находился дома. Приехавшая бригада скорой помощи забрала его в больницу. Ни сам Градский, ни его представители эту информацию пока не подтвердили.