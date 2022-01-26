Большие новости 26 января. AstraZeneca в России, высокий курс доллара, сервисы «Яндекса» в реестре ОРИ

Доллар впервые за долгое время превысил отметку в 80 рублей. В России одобрили препарат, разработанный фирмой AstraZeneca. Сервисы «Яндекса» внесли в реестр организаторов распространения информации. В Сети набирает популярность старый ролик с Владимиром Зеленским. В Польше спасли корову, которую признали частью ЛГБТ. Об этих и других новостях — в материале «360».

Высокий курс доллара и евро

Российский рубль в среду, 26 января, вновь потерял позиции на торгах. Доллар на протяжении дня превышал отметку в 80 рублей — это стало рекордом с ноября 2020 года. Переходил за высокие значения и евро, который достигал отметки в 90,24 рубля. Это значение оказалось самым высоким с июля прошлого года. Эксперты уверены, что все это происходит на фоне геополитических рисков.

Препарат AstraZeneca в России

В России для предотвращения COVID-19 начнут применять препарат Evusheld, разработанный компанией AstraZeneca. Как отмечают сами производители, он помогает избежать тяжелой формы развития инфекции. Средство уже одобрено Минздравом России. Оно выпускается в форме раствора для инъекций. В Россию, как планируется, поступит 3,5 тысячи упаковок, в которых будет находиться препарат в дозировке 150 + 150 миллиграммов.

Сервисы «Яндекса» в реестре ОРИ

Четыре сервиса популярных «Яндекса» — «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Go», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» — оказались внесены в список организаторов распространения информации. Так как они внесены в реестр, им нужно сохранять и передавать любые сведения о клиентах российским властям или представителям силовых структур. Все сервисы, которые оказались в реестре ОРИ, предоставляют бытовые услуги. Например, доставку еды, расписание общественного транспорта, такси, прокат самокатов, каршеринг.

Ролик с Зеленским

Пользователи социальных сетей вспомнили старый ролик с участием действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он, как известно, ранее был комиком. Ролик посчитали злободневным на фоне того, что распространяются данные о якобы подготовке российского вторжения на Украину. Ролик стал вирусным в Сети. В нем Зеленский в роли царя Леонида отпрашивается у мамы на войну. «Я царь, я иду на войну!» — говорит герой президента, а в ответ слышит, что если и идти, то точно недалеко.

Спасение коровы в Польше

В Польше ЛГБТ-активисты решили спасти корову, которую внезапно признали транссексуалом. Владелец животного решил отправить его на бойню, потому что буренка оказалась не способной родить теленка. Кличка коровы — Помадка, о ней узнали из интернета. В сообщении было указано, что она похожа на быка внешне. В итоге активисты решили выкупить корову и собрали нужную сумму — около 97 тысяч рублей.

COVID-19 у детей

В Минздрав рассказали, что делать при заболевании коронавирусной инфекцией у ребенка. В первую очередь его нужно оставить дома и не отправлять в детсад или школу. Потом важно строго соблюдать все предписания медиков как по диагностике, так и по лечению. Ни в коем случае не надо пытаться вылечить ребенка самостоятельно. Консультацию врача можно получить удаленно, например по телефону 122.

Текст дня

С начала текущего года у сотрудников в России появилась возможность отказаться от опасных для жизни работ. Таким образом, получится защитить людей от угроз увольнением со стороны недобросовестных начальников. Как мера будет действовать — в материале «360».