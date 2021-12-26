Большие новости 26 декабря. Последствия бурана на М5 «Урал», планы Путина на Новый год, расширение НАТО на восток

Сильная метель стала причиной сразу нескольких массовых аварий на автомобильной федеральной трассе М5 «Урал». Владимир Путин в шутку заявил, что на Новый год будет слушать поздравление президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вопросом жизни и смерти возможное расширение НАТО на восток. Что еще случилось за день в России и мире — в дайджесте «360».

Буран на М5 «Урал»

Несколько массовых аварий произошло на одном из участков автомобильной федеральной трассы М5 «Урал». Отрезок пути между Казанью и Оренбургом решили закрыть из-за сильной метели и ухудшения видимости.

На 47-м километре автодороги Оренбург — Уфа в ДТП попали сразу 22 машины. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД констатировали гибель одного человека, еще пять попали в больницу. Спасателям пришлось вытаскивать десятки людей, застрявших в сугробах.

Планы Путина на Новый год

Владимир Путин с юмором ответил на вопрос, как он будет встречать Новый год. Лидер страны заявил, что вместе с близкими планирует послушать поздравление президента.

Песков — о расширении НАТО

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вопросом жизни и смерти возможное расширение НАТО на страны бывшего СССР. По его словам, в списке как минимум находятся Грузия, Молдавия и Украина.

Песков отметил, что в последнее время язык дипломатии в США все чаще стал скатываться к открытому хамству. При этом Россию не устраивает подобный «ковбойский тон».

Дело Хованского

Следователи подали ходатайство в суд с просьбой выпустить из СИЗО блогера Юрия Хованского. Они предложили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Молодого человека могут выпустить уже до конца года. Рассмотрение дела назначено на 29 декабря. Заседание пройдет в Куйбышевском районном суде.

Рост тарифов ЖКХ

В 2021 году повышение тарифов ЖКХ будет ограничено 4% в год. Об этом заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Он предупредил, что надежность жилого фонда все равно снизится из-за подорожания строительных материалов. Ремонтов станет меньше, так как их не на что будет делать.

Текст дня

Евросоюз пожаловался на Россию во Всемирную торговую организацию (ВТО). Причиной стала дискриминация иностранных компаний, участвующих в тендерах государственных организаций.

По мнению ЕС, европейские компании ограничивают в доступе к аукционам. В претензии сказано, что в 2019 году общая сумма торгов составила 290 миллиардов долларов (23,5 триллиона рублей). Такая цифра равна 20% ВВП России. Теперь ЕС хочет заставить страну отказаться от регулировки импортозамещения при госзкакупках.

Спор России с Европой по импортозамещению займет годы. Но закончиться может полной отменой санкций.