Большие новости 26 августа: взрывы в Кабуле, учебный год в Подмосковье, подробности убийства тюменской школьницы

Сразу 11 медалей завоевали российские спортсмены за второй день Паралимпийских игр в Токио. Возле аэропорта в Кабуле гремят взрывы, приходят сообщение о погибших и пострадавших среди иностранцев. Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы признался, что был в невменяемом состоянии, когда набросился на ребенка. Владимир Путин одобрил идею создать в Беслане музей и пантеон памяти трагедии в школе. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Взрывы в Кабуле

В столице Афганистана неподалеку от аэропорта прогремело несколько взрывов, погибли люди. По предварительным данным, жертвами стали 40 человек, пострадали не менее 100. Издание Politico со ссылкой на администрацию США сообщило, что к взрывам причастна террористическая организация «Исламское государство»*. О том, что может готовиться атака на аэропорт, ранее предупреждали британские власти. Но никаких мер в Афганистане не предприняли.

Также стало известно, что как минимум 10 военных США погибли. «Талибан»* (запрещенная в РФ террористическая организация) не контролирует ситуацию в аэропорту Кабула, сообщил прессе представитель движения.

Каким будет учебный год в Подмосковье

До 1 сентября осталось меньше недели, и школы Подмосковья готовы принять учеников. В новом учебном году ребята вернутся за парты: ситуация с коронавирусом позволяет отказаться от дистанционного обучения. О новых предметах и возможных изменениях в системе образования губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире «360».

Успехи Паралимпийцев

Российские спортсмены завоевали 11 медалей во второй день Паралимпийских игр в Токио. Среди наград три золота. Паралимпийскими чемпионами стали Михаил Асташов, который победил в гонке преследования по велотреку на дистанции 3000 метров; пловец Андрей Калина, победивший в дисциплине 100 метров брассом; а также Александр Кузюков — шпажист, выступающий на коляске. Кроме того, в копилку отечественных паралимпийцев добавились четыре серебра и четыре бронзы.

Музей памяти в Беслане

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и памяти в Беслане. Об этом лидер государства сказал во время встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. Президент подчеркнул, что случившееся в бесланской школе — огромная трагедия в истории всей страны, она требует особого внимания и участия.

Подробности убийства тюменской школьницы

Мужчина, которого подозревают в громком убийстве тюменской школьницы, поделился подробностями преступления. Он рассказал, что в тот момент был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина встретил девочку на лестничной площадке и уговорил пойти с ним в квартиру. Там связал ребенка скотчем, изнасиловал и задушил. При этом знакомые подозреваемого отзываются о нем положительно и не могут поверить в трагедию.

Взрыв в Казахстане

В Казахстане возле склада воинской части произошел пожар, а позже прогремел взрыв. Власти сообщают как минимум о 60 пострадавших. Жителей близлежащих домов срочно эвакуируют, потому что на складе хранятся инженерные боеприпасы. Пожарны ведут борьбу с огнем, его частично удалось локализовать.

Украину не ждут в Евросоюзе

Резкие заявление по поводу вступления Украины в ЕС сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она сказала, что киевские власти могут рассчитывать стать частью Евросоюза только лет через 20. По поводу НАТО мнение эстонского лидера тоже оказалось жестким. Лидер страны отметила, что сначала Украине нужно решить территориальные проблемы, а потом уже говорить о присоединении к Альянсу.

* «Исламское государство», «Тлибан» — террористическая организаация, запрещенная в РФ