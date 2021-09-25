Большие новости 25 сентября: миллионы на лечение пермского стрелка, старый пенсионный возраст и дорогие такси

На лечение студента, который устроил стрельбу в ПГНИУ, потратили уже почти два миллиона рублей. Сергей Миронов предложил президенту вернуть старый возраст выхода на пенсию. Мужчина в женской одежде и с топором напал на покупателей московского «Магнита». Такси может подорожать из-за новых ограничений, которые хотят ввести для водителей. Об этих и других новостях России и мира за 25 сентября — в дайджесте «360».

Назад к пенсии

Владимиру Путину предложили вернуть возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60— для мужчин. Идею озвучил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов во время встречи с главой государства. Депутат уверен, что это необходимо — с такой же идеей к президенту обратился и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Миллионы на лечение пермского стрелка

На лечение пермского стрелка уже потратили почти два миллиона рублей. Его состояние постепенно улучшается, и уже через несколько дней стрелка получится допросить. Пока он не может говорить из-за трубки во рту, только иногда обращается к персоналу больницы с просьбами попить или лечь удобнее.

Осеннее обострение

Переодетый в женскую одежду мужчина напал с топором на покупателей московского «Магнита». Он набросился на мужчину и женщину — их пришлось госпитализировать. Подробностей их состояния пока нет. По какой причине мужчина решил напасть на покупателей, не понятно. По данным СМИ, между ними произошел конфликт из-за тележки.

Сочи снова тонет

Из-за сильных ливней опять затопили улицы Сочи. В городе объявили экстренное предупреждение из-за непогоды. Осадки также помешали провести этап соревнований «Формулы-2» — гонку пришлось перенести на другой день, потому что вертолеты не могли добраться до трассы. Они должны быть там по регламенту, чтобы медики могли оказать первую помощь при аварии во время соревнований.

Дорогие такси

Цены на такси в России могут вырасти в ближайшее время. Причиной послужат новые ограничения, которые планируют ввести для водителей. Речь идет о предложении Минтранса проводить аттестацию водителей и отстранять от работы таксистов, которые недостаточно хорошо знают город.

Семин ушел из «Ростова»

Юрий Семин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов». Такое решение он принял после встречи с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом — последний поблагодарил тренера за его работу и заверил, что останется с ним в теплых отношениях. Сам Семин тоже остался благодарен клубу за совместную работу.