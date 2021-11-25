Большие новости 25 ноября. Авария на шахте «Листвяжная», Рашкин без неприкосновенности, регионы голосуют за QR-коды

Взрыв и пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе привели к гибели 11 шахтеров. Валерий Рашкин лишился неприкосновенности. Госдума удовлетворила просьбу генерального прокурора о привлечении депутата к ответственности за незаконную охоту. Регионы

рассмотрели законы о QR-кодах. Главные новости дня — в дайджесте «360».

Подземная ловушка

Взрыв и пожар произошли на угледобывающей шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В тот момент под землей находились 287 шахтеров. Большинство из них успели вывести на поверхность, но более 35 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти региона подтвердили гибель 11 горняков, еще 40 человек попали в больницы.

На помощь заблокированным шахтерам отправились спасатели. Когда выяснилось, что в шахте есть угроза нового взрыва, звено не вышло на связь. Администрация шахты сообщила, что три сотрудника экстренных служб погибли во время спецоперации. Судьба остальных неизвестна. Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур по погибшим. Спасательные работы на шахте продолжаются до сих пор.

Рашкина лишили иммунитета

Депутаты Госдумы большинством голосов лишили неприкосновенности Валерия Рашкина. С просьбой к народным избранникам о возможности привлечения члена КПРФ к ответственности обратился генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он пояснил, что Рашкин отказался сотрудничать со следствием по уголовному делу о незаконной охоте, где застрелили лося. Большинством голосов просьбу Краснова депутаты удовлетворили.

Регионы голосуют за QR-коды

Парламенты регионов приняли решения по законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Подготовленные правительством предложения получили одобрение в Мособлдуме, парламентах Оренбуржья, Кубани, Дагестана, Орловской области, Чувашии и других. Единственным регионом, который не смог с первого раза принять законопроекты, стала Северная Осетия. Регламент парламента республики предусматривает, что документы принимают, если за них проголосуют 35 депутатов. Но после второго голосования законы о QR-кодах получили одобрение.

Интервью губернатора

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360» обсудил со Станиславом Натанзоном. В частности, речь пошла о результатах переписи населения. Они показали, что 2,67 миллиона жителей Московской области работают в других регионах, а значит, платят основную долю налогов там. Глава Подмосковья подчеркнул, что не хочет видеть ситуацию в плохом свете, а просто указывает на дополнительную нагрузку на бюджет региона.

Блогер-осквернитель

Блогер из Москвы помочился на стенд с портретом ветерана в Измайлове. Фотографию своего поступка он опубликовал в Сети. Но после записал видео с извинениями, объяснив, что понимает аморальность своего поступка. В раскаяние молодого человека поверили не все. Следователи завели уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников отечества.

Общественники против Инстасамки

Творчество рэп-исполнительницы Инстасамки не понравилось общественникам. Представители центра по защите семейных ценностей «Иван Чай» обратились к генеральному прокурору с просьбой привлечь артистку за пропаганду разврата и проституции среди детей и подростков. Глава центра Элина Жгутова назвала творчество Инстасамки матом и похабщиной.

ФСИН поменяла руководителя

Федеральная служба исполнения наказаний получила нового начальника. Приказом президента России на посту руководителя Александра Калашникова сменил Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост руководителя управления обеспечения общественного порядка ГУ МВД Москвы.