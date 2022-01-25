Большие новости 25 января. Вакцинация подростков, поножовщина в Башкирии, рост цен на хлеб в России

Самоизоляцию при ковид-контактах сократили до недели. Вакцинация подростков в России проводится добровольно. В Башкирии мужчина погиб после драки с поножовщиной. Производители хлеба поднимут цены с февраля. С Крымского моста сняли мужчину в Москве. О главных событиях дня — в материале «360».

Самоизоляцию при ковид-контактах сократили

В России сократился срок самоизоляции для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Раньше им нужно было соблюдать карантин на протяжении двух недель — такое постановление действовало с мая 2020 года. Теперь же просидеть на изоляции нужно будет только семь дней. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Неделю назад стало известно, что и срок для заболевших тоже сокращен до одной недели, об этом объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Добровольная вакцинация подростков

Прививки для профилактики коронавируса подросткам в России ставят исключительно на добровольной основе и с письменного разрешения одного из родителей или законных представителей. С таким заявлением выступили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что юные жители страны стали чаще заражаться коронавирусом, заболеваемость возросла в два раза. Потому в вакцинации подростков есть смысл именно сейчас.

Поножовщина в Башкирии

В башкирском Баймаке двое местных жителей устроили драку, после которой погиб мужчина. Известно, что ссора началась при входе в кафе — спорили двое оппонентов, которые сначала пустили в ход кулаки, а потом и нож. Еще один мужчина попытался их разнять, но сам получил ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Мужчину доставили в больницу, но медики оказались бессильны — пострадавший умер.

Рост цен на хлеб

Производители хлеба в России предупредили партнеров о том, что собираются поднять отпускную стоимость своей продукции. Они отметили, что поводом к подорожанию стало повышение затрат на производстве хлебобулочных изделий. По некоторым данным, размер подорожания может составить около 30%. Планируется, что цены начнут подниматься уже с начала следующего месяца.

Спасенный на Крымском мосту

В Москве спасатели сняли с Крымского моста мужчину, который забрался на самую верхушку и провел на ней больше часа. Оказалось, что верхолаза зовут Умар и он уже не в первый раз решается на такой поступок. По сведениям СМИ, молодой человек уже залезал на этот самый мост как минимум однажды — каждый раз из-за того, что его начальство отказывается ему платить. В итоге мужчину удалось спасти.

Текст дня

Жители Подмосковья будут точно знать о том, когда именно их населенный пункт будет подключен к газу. В регионе собираются создать адресную рассылку по программе социальной газификации. В ней будут указаны улицы и дома, которые подключат с трубам. О том, как все это будет действовать, — в материале «360».