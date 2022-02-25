Большие новости 25 февраля. РСЗО «Град» в центре Киева, Россия без Евровидения, проверка Дудя

Украинские военнослужащие размещают в жилых кварталах городов РСЗО «Град». В Киеве местным жителям начали раздавать оружие без каких-либо документов. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд ограничений по ковиду, которые ранее действовали в городе. Об этих и других событиях в России и мире — в дайджесте «360».

РСЗО «Град» в центре Киева

Министерство обороны РФ днем 25 февраля получило данные разведки, что украинские силовики развернули установки РСЗО «Град» на площади Шевченко в Киеве. В оборонном ведомстве не исключили, что реактивные системы залпового огня украинские военнослужащие будут применять для удара по району аэродрома Гостомель.

Такую тактику, как отметили в Минобороны РФ, ВСУ переняли у Пентагона и ЦРУ. Таким образом они подставляют под удар мирных жителей. Такое поведение армии является военным преступлением, напомнили в оборонном ведомстве.

Массовое вооружение киевлян

Днем 25 февраля в интернете появилось видео из Киева, на котором видно, как горожанам начали раздавать оружие без расписок и документов. Ящики с вооружением, как сообщили очевидцы, привезли на грузовиках в район Оболонь.

Путин и переговоры по Украине

Днем 25 февраля пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров по Украине. Российский лидер подчеркнул, что российская делегация, которая может отправиться в белорусскую столицу, будет состоять из представителей Минобороны, МИД и администрации президента РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заверил Путина, что готов создать все условия для российско-украинских переговоров и безопасности их участников.

Москва сняла ограничения по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости ковидом, вызванным «омикроном», в городе прошел. Уже с 28 февраля, по его словам, в столице увеличат объем плановой помощи в поликлиниках.

В связи с улучшением эпидемической ситуации российская столица решила отменить обязательную изоляцию для пожилых людей и удаленную работу для 30% сотрудников. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Россия не примет участие в Евровидении-2022

Россия не примет участие в Евровидении этого года. Такое решение принял Европейский вещательный союз в связи с тем, что Кремль признал ЛНР и ДНР, а также начал проводить спецоперацию в Донбассе.

Дудя проверят на причастность к иностранному финансированию

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о том, чтобы включить блогера Юрия Дудя в реестр иностранных агентов. Соответствующую просьбу Мизулина направила во время заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространения фейков в интернете.

По ее словам, несколько СМИ сообщили о наличии у Дудя иностранного финансирования. При этом о каких именно СМИ идет речь, неизвестно.

Текст дня

Санкции, которые Евросоюз принял в отношении РФ, ощутимо ударят по отечественной авиации. ЕС запретил поставлять в страну не только воздушные суда, но и любые комплектующие и оборудование, а также оказывать услуги ремонта и техобслуживания. Однако РФ все-таки сможет совершать полеты, но на отечественных машинах. По мнению ряда экспертов, ограничения Запада помогут отечественному авиастроению выйти на новый уровень.