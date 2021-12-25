Большие новости 25 декабря. Ситуация с «омикроном» в России, пенсионеры получат прибавки, «Джеймс Уэбб» в космосе

В Минздраве заявили, что в России не зафиксировали незавозных случаев заражения штаммом «омикрон». В Томске спасатели ликвидировали поджог уже во втором гипермаркете «Лента» за неделю, подозреваемого в преступлении уже поймали. Пресс-секретарь Владимира Путина раскрыл планы президента на Новый год. Телескоп «Джеймс Уэбб» с огромным позолоченным зеркалом наконец улетел в космос.

Незавозные случаи «омикрона» в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России уже выявили незавозные случаи заражения штаммом «омикрон». Количество министр не уточнил, но предупредил о том, что эта мутация действительно гораздо заразнее предыдущих штаммов.

Выявлять новый вариант коронавируса позволяют все имеющиеся на сегодняшний день тесты для диагностики коронавируса, подчеркнул Мурашко. По его словам, заболевание, которое вызывает «омикрон», умеет маскироваться под грипп, поэтому крайне важно в первые же дни при появлении подобных симптомов обращаться к медикам.

В Минздраве позже уточнили, что все случаи «омикрона» в России все же являются завозными.

В Томске подожгли вторую за неделю «Ленту»

Гипермаркет «Лента» подожгли на улице Пушкина в Томске. На этот раз обошлось без масштабных разрушений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто из посетителей и сотрудников не пострадал.

Полиция быстро вычислила подозреваемого в поджоге, изучив записи с камер видеонаблюдения. Молодого человека задержали и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новый год — обновленные выплаты

Пенсионный фонд России напомнил о том, что пенсионеры, которые живут в сельской местности, смогут получить дополнительную поддержку в виде 25% прибавки к своей ежемесячной выплате.

Для этого они должны иметь статус неработающего пенсионера, стаж работы не менее 30 лет в сфере сельского хозяйства. В фонде обратили внимание, что с 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться.

Беременные россиянки будут получать пособие — от 456 рублей до 2572 рублей в день. Родители в декрете смогут получать 40% от своего заработка в этот период. Минимальное пособие в 2022 году вырастет на 5,8% — до 7493 рублей.

Планы Путина на Новый год

Новый год президент России Владимир Путин будет традиционно встречать в кругу родных и близких. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что отдыхать глава государства будет только несколько дней, а потом снова вернется в рабочий режим. Дело в том, что ему нужно заслушивать доклады и заниматься другими делами страны, которые откладывать нельзя, пояснил представитель Кремля. Он также не исключил, что Путин может провести ряд встреч в середине праздничной недели.

Массовая авария на М4

Утром в субботу на трассе М4 в Московской области произошло массовое ДТП. Водители винят в случившемся гололед. На трассе столкнулись легковые автомобили, помяты несколько фур и автобус.

Одна из участниц ДТП заявила, что в аварию попали не меньше 20 человек. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Платежные квитанции придут раньше

В декабре в Московской области платежные квитанции за коммунальные услуги придут на месяц раньше. Жители начали их получать с 20 декабря.

Такое решение приняли, чтобы люди смогли все оплатить до Нового года. Рекомендуемый срок оплаты — до 28 декабря. Не считая тех случаев, где используется авансовый метод.

Оплатить услуги можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта.

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Самый мощный в мире телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 миллиардов долларов запустили в космос с космодрома Куру во Французской Гвиане. Его вывела на орбиту тяжелая ракета Ariane V.

У телескопа рекордно большое зеркало диаметром 6,5 метра. Оно раскроется только в невесомости, до этого момента 18 его позолоченных сегментов, будут сложены, как створки трюмо. Предполагается, что «Джеймс Уэбб» сможет помочь ученым найти ответы на вопросы о самых первых далеких галактиках, которые зародились еще до появления Млечного Пути.

Телескоп «Джеймс Уэбб» решит главную загадку астрофизики и расскажет о черных дырах. Это окно в прошлое Вселенной.