Большие новости 25 августа: убийца тюменской школьницы признался, рекорды Паралимпиады, ополчились на Снежану Денисовну

На Паралимпиаде в Токио установили новый мировой рекорд в плавании. И в этом заслуга российского спортсмена Романа Жданова. Платформа OnlyFans решила не запрещать публикацию порнографического контента — ее политика останется прежней. Чтобы попасть в аэропорт Кабула, необходим тайный знак. Итальянцы рассказали, какой именно. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Убийца — из правоохранителей?

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мужчина признал свою вину. От своей причастности к другим похожим преступлениям в регионе он отказался.

Предполагаемому убийце, писали СМИ, 40 лет. Якобы он является сотрудником МВД и работает помощником местного участкового. Квартиру, в которой жил мужчина, в начале июня выставили на продажу. Она расположена на первом этаже дома, куда девочка могла пойти ловить Wi-Fi.

Новый мировой рекорд на Паралимпиаде

В копилку российской сборной на Паралимпиаде в Токио добавилась вторая золотая медаль. Ее завоевал пловец Роман Жданов в заплыве на 50 метров брассом. Спортсмен финишировал с результатом 46,49 секунды — это новый мировой рекорд. Прежний составлял 47,49 секунды и был установлен итальянцем Эфремом Морелли.

Первое золото в Токио принесла России пловчиха Валерия Шабалина. Она оказалась первой в заплыве баттерфляем на 100 метров с результатом 5,37 секунды, тоже рекордным.

OnlyFans не лишится порно

Порнографический контент с платформы OnlyFans никуда не денется — запрещать его сервис не будет. Представители OnlyFans заявили, что получили необходимые гарантии от авторов для поддержки материалов разнообразного характера.

Запрет на размещение контента сексуального характера, во многом благодаря которому платформа стала популярной, планировали ввести с 1 октября. Решение, объяснили в компании, пришлось принять из-за давления со стороны банков и платежных систем.

Главная буква Кабула

Нарисованную на ладони букву «Р» выбрали тайным знаком, который якобы давал пропуск в аэропорт Кабула. Итальянские активисты пояснили, что при помощи метки охранявшие периметр и входы в аэропорт итальянские солдаты находили «своих».

Увидев букву «Р», военные быстро выводили из толпы нужных людей при открытии дверей. Чтобы покинуть страну, одного знака недостаточно. Внутри аэропорта его обладателей обязательно проверят по спискам МИД и Минобороны Италии. Покинуть Кабул можно только тем, кого внесли в перечень.

За учителей обидно

Учительница из Ярославля Жанна Торхова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на потерю престижа ее профессии. Его можно было бы повысить при помощи грамотных публикаций в СМИ, но зачастую образы учителей создают утрированными. Например, как в сериале «Наша Russia».

Одна из героинь шоу Снежана Денисовна, подчеркнула педагог, разрушает представление об учителе и школе в целом. Путин в ответ указал на необходимость создать образ учителя как человека, от которого зависит будущее страны.

Для человека не опасно

Из-за паводков в нескольких российских регионах возникла угроза появления африканской чумы свиней. Проблема коснулась Хабаровского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.

Для человека африканская чума свиней не опасна, однако может нанести огромный ущерб экономике. Чтобы предотвратить распространение инфекции, обычно определяют границы очага с возможностью ее локализовать. В ее пределах животных уничтожают бескровным и гуманным способом, сжигая останки.