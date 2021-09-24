Большие новости 24 сентября: «Амнезия» пермского стрелка, Знарок Шредингера, вероломное нападение на Меркель

Пермский стрелок забыл про нападение на университет. В Госдуму VIII созыва прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев — «360» рассказал, как распределились места. Владислав Третьяк сообщил, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею, но помощник президента это опроверг. Тела двух курсантов нашли в Москве — они могли отравиться газом. Об этих и других новостях России и мира от 24 сентября — в дайджесте «360».

Госдума в одной картинке

В Госдуму VIII созыва прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев, которые заняли 450 мест. Конституционное большинство сохранила «Единая Россия», получив 324 места, а КПРФ досталось 57 мандатов. Еще 27 мест получила «Справедливая Россия». Наглядно показали, как распределились места в нижней палате парламента.

Источник фото: телеканал «360»

Таинственная смерть в Москве

Тела двух курсантов и котенка нашли в одной из квартир дома на улице Боженко в Москве.Причина смерти молодой пары неизвестна. В СМИ озвучили несколько версий — от отравления газом до убийства на почве ревности. Однако следов насильственной гибели на телах парня и девушки нет. Дом уже проверили представители газовых служб.

Тренер Шредингера

Олег Знарок не стал главным тренером сборной России по хоккею. О его назначении сперва сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он заявил, что новый тренер должен сплотить команду за счет авторитета, которым пользуется среди игроков. Однако вскоре помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что решение об утверждении Знарка главным тренером сборной России по хоккею пока не принято.

Амнезия пермского стрелка

Студент, который устроил стрельбу в Пермском университете, заявил, что не помнит нападения. Он пришел в себя после ампутации ноги и отказа почек, которые перестали работать после операции. Его состояние улучшается, однако юноша утверждает, что не помнит ничего о стрельбе.

Попугай «напал» на Меркель

Попугай клюнул Ангелу Меркель, которая пришла покормить птиц в Марловский птичий парк. Она посетила его в рамках одного из последних визитов в качестве канцлера Германии. Сперва пернатые ели корм из пластиковых стаканчиков в ее руках и даже посидели у нее на голове. Но затем одна из птиц клюнула Меркель — после этого канцлер не решилась подойти к огромному ручному филину.

Болезнь миллиардера Галицкого

Основатель сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о своей болезни. Он подчеркнул, что из-за этого не может регулярно приходить на игры команды. О каком именно заболевании идет речь, миллиардер не уточнил. Однако в СМИ сообщили, что его здоровье ухудшилось около двух месяцев назад.

«Уезжай в свою Россию»

Восьмилетнего русскоговорящего мальчика в Ташкенте побили трое ровесников из Узбекистана. Дети рассмеялись, когда бабушка ребенка выбежала, чтобы за него заступиться. А их родители, с которыми она решила поговорить, призвали «уезжать в свою Россию». При этом отец хулиганов им угрожал за то, что они якобы избили его детей.