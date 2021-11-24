Большие новости 24 ноября. Открытое письмо врачей, метель в московском регионе, вакцина от коронавируса для подростков

Российские врачи написали открытое письмо к известными противникам массовой вакцинации. Метель обрушилась на Москву и Подмосковье. Движение транспорта практически остановилось. Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России. В больницы она поступит в декабре. Об этих и других событиях среды, 24 ноября, — в дайджесте «360».

Обращение врачей

Российские медики опубликовали открытое письмо к публичным людям, выступающим против массовой вакцинации от коронавируса. В своем заявлении врачи пригласили их посетить красные зоны, реанимации и морги, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Авторы письма пояснили, что к публичным личностям прислушиваются простые люди и отказываются прививаться. При этом количество пациентов ковидных госпиталей растет, а количество смертей увеличивается. Заведующий отделением реанимации Республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов не исключил, что после посещения красных зон противники массовой вакцинации взглянут на пандемию под другим углом.

Парализующая метель

Холодный фронт принес в московский регион метель и снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки продолжат идти до ночи. Непогода уже привела к образованию 10-балльных пробок на дорогах столицы. Аэропорт Домодедово временно закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки, но снег пока не думает останавливаться.

Вакцина для подростков

Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России. Препарат предназначен для детей в возрасте от 12 лет и старше. Вакцину разработали в Центре имени Гамалеи. По словам руководителя организации Александра Гинцбурга, в ближайшее время начнут испытания препарата для детей младшего возраста.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что детей до 15 лет начнут прививать только с согласия родителей. Подростки старшего возраста решение о вакцинации примут самостоятельно. Она отметила, что в свободном доступе препарат появится до конца года.

Вакцинация подростков создаст дополнительное увеличение популяционного иммунитета. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Кино из колонии

Отбывающий наказание в колонии актер Михаил Ефремов снял фильм «Евангелие от Федора». В соавторстве с еще одним заключенным артист написал сценарий и озвучил часть картины. Фильм создали в рамках конкурса к 200-летию Федора Достоевского. Картина основана на мотивах романа «Преступление и наказание». В ролях снялись заключенные и сотрудники колонии, а дочь Ефремова Вера записала монолог Сони Мармеладовой. Фильм стал лауреатом конкурса в номинации за «Лучший монтаж». Создателей наградили памятными подарками.

Путин испытал назальную вакцину

«Впрыснули через день после ревакцинации», —так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об участии Владимира Путина в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Представитель Кремля уточнил, что российскому лидеру препаратом оросили носоглотку и нос. Никаких побочных эффектов после использования новой вакцины у президента не было.

Перед этим президент сам рассказал, как прошла процедура.

Школьницу избили в Электростали

Ученица школы городского округа Электросталь стала жертвой избиения. На девочку напали одноклассницы. Весь процесс сняли на видео. Подмосковная прокуратура начала проверку. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что все произошло в доме у пострадавшей школьницы.

Мать девочки, которая снимала избиение на телефон, заявила, что сейчас ее дочь раскаивается. По ее словам, зачинщицей стала еще одна одноклассница.

Моргенштерн сменил страну?

Рэпер Моргенштерн вместе с женой уехал в Белоруссию. Журналисты обратили внимание, что это произошло на следующий день после того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал, что рэпер «торгует наркотиками, по сути, в интернете». Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что не в курсе перемещений своего клиента.

Ситуацию объяснил концертный директор рэпера. По его словам, Моргенштерна пригласили выступить на частном мероприятии в Белоруссии. Других подробностей он не раскрыл.