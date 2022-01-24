Большие новости 24 января. Повышение пенсии в Подмосковье, отказ от иностранной валюты, бойкот от фанатов

Центробанк решил временно отказаться от покупки валюты. Дядя убитой студентки Пехтелевой рассказал о провокациях со стороны обвиняемого и его адвоката. Пенсионеры Подмосковья получат прибавку к пенсии. Что еще произошло в России и мире за день — в дайджесте «360».

Центробанк отказался от покупки валюты

Центробанк временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Этот шаг нацелен на реализацию механизма бюджетного правила.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в разговоре с «360» отметил, что этот шаг немного стабилизировал курс рубля и укрепил его.

Прибавка к пенсиям в Подмосковье

Часть пенсионеров Подмосковья получат прибавку к пенсии. Это коснется одиноких безработных жителей старше 65 лет. Минимальное пособие в размере 12 700 рублей будет повышено до 17 тысяч рублей.

Эта мера коснется 33 тысячи человек, проживающих в Подмосковье больше 10 лет без дополнительного дохода.

Запрет на смех в ЗАГСах

Ростовским молодоженам запретили громко смеяться в ЗАГСах во время церемонии бракосочетания. Помимо этого, им и их гостям нельзя громко разговаривать. Все эти действия могут помешать процедуре бракосочетания.

Дядя убитой Пехтелевой рассказал о провокациях

Дядя убитой студентки Веры Пехтелевой рассказал «360» о поведении Владислава Канюса на заседаниях суда. По его словам, обвиняемый не раскаивается в произошедшем, провоцирует окружающих на конфликт и ведет себя вызывающе.

«Сегодня после заседания суда я его сфотографировал. И уже когда выходил из зала, он мне вдогонку говорит: „Ты мне фотографии вышли“. Ну, благо сдержался», — сказал Владимир.

Он также отметил, что его ошеломила жестокость, с которой была убита его племянница.

Разоблачение видео с «ожившим трупом»

В Сети завирусилось видео из тверского морга. На нем якобы оживает труп мужчины, который встает со стола и начинает странно двигаться.

Однако фейк быстро разоблачили, заметив в конце видео удлиненный штатив для камеры.

Фанаты «Спартака» объявили бойкот

Фанаты «Спартака» выступили против закона о введении Fan ID. После его принятия они объявили бойкот соревнованиям команды. Фанаты собираются пропустить матчи РПЛ, Кубок России по футболу, домашние еврокубковые игры.

Болельщики намерены бойкотировать любые соревнования, где будет применяться система идентификации зрителей.

Текст дня

Российские регионы получили первые дозы вакцины для подростков «Спутник М». От «Спутника V» вакцина отличается только своей дозировкой. Вместо 100 миллиардов вирусных частиц в дозе «Спутника М» в пять раз меньше. Побочных эффектов у вакцины должно быть меньше.

«Спутник М» поступил в пункты вакцинации. Главное о прививке для подростков