Большие новости 24 февраля. Спецоперация на Украине, сбои в Telegram, помощь беженцам ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперацию по защите жителей Донбасса от ВСУ. Второй поезд с беженцами из ЛДНР прибыл на территорию Подмосковья. Мессенджер Теlеgrаm столкнулся с трудностями в работе. Об этих и других событиях в России и мире — в дайджесте «360».

Спецоперация по спасению жителей ЛДНР

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он заявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса. Глава государства отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий. Действия Москвы, по его словам, связаны не с ущемлением интересов Украины. Россия намерена демилитаризировать и денацифицировать соседнее государство, добавил он.

Кроме того, Путин обратился к военнослужащим украинской армии. Он призвал их не исполнять приказы хунты, сложить оружие и отправиться домой.

Долгожданная помощь

Утром 24 февраля в Подмосковье прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса. Из родных городов и сел люди уезжали в полную неизвестность, взяв с собой самое необходимое. Многие из них разлучились с семьями и близкими. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прибыла в лагерь, где разместили жителей ЛДНР, и убедилась, что они живут в комфортных условиях.

Она заявила, что жителям Донбасса совершенно бесплатно окажут всю необходимую медицинскую помощь. На территории Волоколамска власти Подмосковья уже создали специальный медицинский центр для помощи беженцам. Кроме того, уже 28 февраля дети из ЛНР и ДНР пойдут в школы.

Жертвы обстрела

В Белгородской области попавшие на российскую территорию украинские снаряды уничтожили жилой дом. В ходе ЧП пострадали два взрослых и один ребенок. СК возбудил уголовное дело по данному происшествию.

Оперативный вывоз с Юга России

Власти Росси приняли решение временно закрыть воздушное пространство в Ростовской области в период с 24 февраля по 2 марта. Кроме того, на юге России прекратили работу 12 аэропортов. Большинство авиакомпаний сообщили, что вернут пассажирам деньги, либо готовы оформить бронь на другое число.

Минтранс решил организовать оперативный вывоз всех желающих с юга России. Транспортных ресурсов для этого хватит. Согласно предварительной информации, людей будут вывозить по железной дороге и автобусами. В работе задействуют «все необходимые службы, в том числе волонтеров».

Очередной сбой у Telegram

Днем 24 февраля пользователи в очередной раз пожаловались на сбой в Telegram. Эксперты уверены, что виной были технические нюансы, а не атаки хакеров. Сейчас работу мессенджера удалось полностью восстановить. Несмотря на это, пользователи на всякий случай присматриваются к другим площадкам.

Текст дня

Из-за начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины в городах страны с самого утра начали выть сирены. Центр Киева опустел, а на заправках страны образовались гигантские очереди за бензином. Всего за несколько часов полки на прилавках магазинов опустели.

Автомобильное движение на трассе Киев — Житомир практически остановилось из-за огромного потока автомобилей. Сервис «Яндекс.Карты» сообщил о большом потоке автомобилей на выезд из украинской столицы. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Ужгороде, где возник затор на погранпереходе в Словакию.

В связи с происходящим, жители Украины искали места, где можно спрятаться. Метро в Киеве и Харькове начали использовать как бомбоубежище. В подземку столицы жителей пускают бесплатно. В харьковском метро людям начали раздавать воду. Накануне местные СМИ писали, что метрополитен города сможет принять 154 тысячи человек.