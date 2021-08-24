Большие новости 24 августа: помощь безработным, Птаха и мошенничество в Белоруссии, новинки «Армии-2021»

Президент России Владимир Путин призвал правительство оказывать помощь безработным гражданам. Рэпер Птаха оказался втянут в махинации с мошенничеством в Белоруссии — его вызвали в суд как свидетеля, но музыкант готовится к худшему. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» показали новинки оружия — они могут не только убивать.

Всем пенсионерам по 10 тысяч

«Путинские» выплаты в размере 10 тысяч рублей получат все пенсионеры. Не только безработные, но и работающие, а также военные. При этом подавать заявление не нужно — Пенсионный фонд единовременно перечислит деньги, основываясь на существующих документах. Планируется, что пенсионеры получат деньги в сентябре.

В школу без новых ограничений

Москва не планирует вводить вводить жесткие ковидные ограничения перед 1 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, учителям больше не нужно носить маски во время уроков, потому что большинство из них уже вакцинировались от коронавируса. Теперь каждая школа сама будет решать, необходима эта мера или нет.

Скандал на «Матч ТВ»

Ведущий «Матч ТВ» Нобель Арустамян уволился из-за интервью с Павлом Мамаевым. Он объяснил, что ожидал честный разговор, когда отправлялся на это задание. Однако получилось интервью, за которое Арустамяну стыдно. Журналист подчеркнул, что никогда не копался в личной жизни людей и не собирается этим заниматься. А таким интервью не место на спортивном телеканале.

Будущее военной техники на «Армии-2021»

Гости Международного военно-технического форума «Армия-2021» впервые увидели новинки военной техники России. Им показали «убийцу дронов», ослепительный «Лютик» и киберружье. Образцами заинтересовались не только военные — Минобороны уже заключило контракты на полтриллиона рублей.

Птаха стал фигурантом аферы в Белоруссии

Рэпера Птаху вызвали на допрос по делу о хищении и выводе денег со счетов в Белоруссии. Пока музыкант пришел туда в качестве свидетеля, однако электронный кошелек, на который поступали деньги, зарегистрирован на его паспорт. Рэпер надеется, что следователи во всем разберутся, но готовится к худшему. Он сказал, что не удивится подписке о невыезде или домашнему аресту, несмотря на свою невиновность.

Ипотека проще для семей с детьми

Семьям с детьми предложили упростить погашение ипотеки. Инициатива затронет родителей с детьми до трех лет, которые вносили в ипотеку средства материнского капитала.Кроме того, статус многодетной семьи предложили закрепить в законодательстве.

Россиянам помогут с работой

Президент России Владимир Путин призвал оказать россиянам помощь в трудоустройстве. Он отметил, что уровень безработицы в стране снижается, но это не повод останавливаться на достигнутом. Важно найти решение для каждого потерявшего заработок и не имеющего возможности трудоустроиться.