Большие новости 23 сентября: гибель экипажа Ан-26, мигрантам подготовят кодекс, подростков вакцинируют от коронавируса

Гибель экипажа самолета Ан-26 подтвердили в МЧС. Добраться до останков тел пилотов и специалистов спасатели смогли только днем. Закон для мигрантов создадут в России. Пока все на уровне разработки, но новый кодекс позволит решить множество проблем. Центр имени Гамалеи подал документы для регистрации вакцины от коронавируса для подростков. Часть несовершеннолетних россиян уже испытали препарат на себе. Об этих и других новостях России и мира от 23 сентября — в дайджесте «360».

Ан-26 нашли. Выживших нет

Выживших при крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае нет. На борту пропавшего накануне воздушного судна находились шесть человек. Их гибель подтвердили в краевом главке МЧС. Останки тел нашли рядом с местом крушения. Семьям погибших власти Хабаровского края выплатят компенсации в размере одного миллиона рублей.

Мигрантам пропишут правила

Закон о миграции начали разрабатывать в России. Приезжих оградят от незаконной высылки, заставят платить отчисления в медицинские и социальные фонды и упростят процедуру выдачи разрешений на работу. Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2024 году.

Вакцина для школьников

Центр имени Гамалеи направил документы для регистрации вакцины от коронавируса для подростков. Минздрав направит весь полученный пакет на экспертизу, по итогам которой примут решение о выдаче лицензии на использование препарата.

В клинических испытаниях вакцины от коронавируса приняли участие более 20 школьников от 12 до 17 лет. Все они проходили наблюдение в московских больницах.

Зеленский заговорился

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал цитаты Владимира Путина. В своем выступлении на Генассамблее ООН украинский лидер процитировал президента России, который заявлял о важности сохранения авторитета международных структур. По ошибке Зеленский приписал эти слова «мюнхенской речи» Путина. Но президент России произнес свою речь на очередном саммите ООН в 2015 году.

Борца поймали на допинге

Российский борец Билял Махов остался вне соревнований на четыре года. Решение о дисквалификации приняли специалисты Российского антидопингового агентства после того, как в анализе спортсмена нашли запрещенное вещество. Сам борец не смог объяснить, откуда оно взялось в его организме.

Представитель борца отметил, что решение о дисквалификации обжаловать не будут, но Махов рассчитывает принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Экс-министра заподозрили в убийстве

Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола заподозрили в убийстве жены. Труп женщины нашли рядом с бывшим чиновником, который получил ножевые ранения. Это не первое уголовное дело в карьере бывшего министра. Его уже обвиняли в мошенничестве и даже приговорили к реальному сроку. Но потом обвинение сняли и дали право на реабилитацию.