Большие новости 23 октября. Мессенджеры по паспорту, «Агата Кристи» против ЛГБТ, расчлененка в Орске

С 1 марта 2022 года зарегистрироваться в мессенджерах можно будет только по паспорту. Гуляющие дети нашли чемодан с расчлененной женщиной в Орске. Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов обругал Ельцин-центр, либералов и ЛГБТ. ABBA выпустила неизвестный трек сорокалетней давности. О главных новостях этого дня — в материале «360».

В мессенджеры только с паспортом

Зарегистрироваться в мессенджерах можно будет только по паспорту. Правило будет действовать с 1 марта 2022 года по 1 марта 2028 года. Постановление «Об утверждении правил идентификации пользователей интернета организатором сервиса мгновенными сообщениями» подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, которым нужно будет предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя. Без них мессенджер будет отказывать пользователю в регистрации.

Воронежцы против убийц животных

Жители Воронежа встали на защиту приюта, в котором убили собак. Жертвами стали 18 собак — владелец приюта Юрий Шамарин рассказал, что их находили в течение всего дня: одной собаке вскрыли горло, других закололи ножами или пиками, третьих — застрелили. Местные жители узнали о случившемся и пришли на помощь, потому что охраны в приюте нет. Теперь они дежурят там по очереди.

Вадим Самойлов обругал ЛГБТ

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов во время выступления обругал Ельцин-центр, либералов и ЛГБТ. Он заявил, что Ельцин-центр ведет антигосударственную деятельность, а также обозвал либералов и попросил геев не рассказывать, как они совокупляются. Во время своей речи он постоянно матерился и говорил жестко. При этом фестиваль, на котором он выступил, проходил как раз в Ельцин-центре. Извиняться за свои слова музыкант отказался.

Находка не для детей

В Орске во время прогулки дети нашли чемодан с расчлененной женщиной. Части трупа были в него плотно утрамбованы, при этом головы жертвы там не было. Следователи уже начали проверку, личность погибшей пока не установлена. Расследованием будет заниматься центральный аппарат СК.

Старая новая песня АВВА

Группа ABBA выпустила песню Just A Notion, записанную еще в 1978 году. Она должна была стать частью альбома Voulez-Vous. При этом раньше ее никогда не публиковали — в 1994 году людям представили отрывок, а в 1999 году вышел кавер на эту композицию группы Arrival. Полностью трек в исполнении АВВА можно будет услышать в новом альбоме Voyage.

Взрыв «Эластика» на видео

Момент взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью попал на видео. ЧП произошло 22 октября — в результате погибли 17 человек. На кадрах видно, как рабочие перетаскивали мешки с конвейера, когда в цехе что-то загорелось и вспыхнуло. Взрывной волной накрыло всех сотрудников — некоторые пытались убежать, в то время как другие упали на землю.