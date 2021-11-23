Большие новости 23 ноября. Учения США у границ России, прощание с Гаркалиным, опасность отмены ковидных ограничений

Американские бомбардировщики провели учения по нанесению ядерного удара по России. Коллеги и поклонники простились с Валерием Гаркалиным в учебном театре ГИТИС. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила не отменять ограничения после снижения заражений коронавирусом, так как долговременного эффекта не будет. Об этих и других событиях вторника, 23 ноября, — в дайджесте «360».

Учения у границ

Американские бомбардировщики отработали маневры по нанесению ядерного удара по России. Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, полеты военные самолеты совершили в 20 километрах от границы. При этом отрабатывали они одновременную атаку с западных и восточных рубежей. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал случившееся опасной провокацией, которая несет угрозу многим странам.

Последний путь Валерия Гаркалина

Церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным прошла в учебном театре ГИТИС. В прощальном слове артист Влад Демченко заявил, что ушедшего из жизни актера подкосила смерть жены. После этого состояние здоровья Гаркалина сильно ухудшилось. Поклонники и коллеги умершей от коронавируса звезды театра и кино под аплодисменты положили гроб в катафалк. Валерий Гаркалин провел в реанимации московской больницы два месяца. Его подключили к аппарату ЭКМО, так как инфицированные легкие отказывались работать. Артисту было 67 лет.

Отмену ограничений назвали опасной

Ограничения в российских регионах отменять рано даже после снижения заражений коронавирусом. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что для достижения полноценного результата необходимо добиться повышения уровня коллективного иммунитета до 60%.

Трамвай пошел на таран

Легковой автомобиль и трамвай столкнулись около ВДНХ. По данным московской Госавтоинспекции, водитель машины пошел на разворот, не уступив дорогу рельсовому транспорту. В результате аварии из искореженного автомобиля достали женщину-водителя и ее пассажира. Пострадавших госпитализировали в больницу, где врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Украинец завербовал казанского школьника

Сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего нападение на школу в Казани. Юноша заявил, что к организации массового убийства его склонил пользователь Telegram с Украины Ярослав Овсюк. За теракт молодому человеку пообещали пять тысяч рублей. По словам подростка, ничего плохого он делать не планировал, а хотел только забрать деньги. Но в ходе обыска у него нашли пневматическую винтовку, а в браузере смартфона обнаружили запросы о переделке оружия в боевое.

Моргенштерн стал дилером?

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. Руководитель силового ведомства заявил, что исполнитель вовлекает молодых людей в круг своего общения. Представляющий интересы рэпера адвокат Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн не имеет к торговле наркотиками никакого отношения. Он отметил, что сейчас главное, чтобы подчиненные Бастрыкина не приняли слова начальника как призыв к действию. Адвокат не исключил, что председателя СК неверно информировали.

ЕГЭ предложили отменить

Единый государственный экзамен — это мука для российских школьников, поэтому его надо отменить. Это еще одно заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава силового ведомства предложил вернуться к советской системе образования, которая была лучшей в мире.