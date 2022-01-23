Большие новости 23 января. Отставка президента Армении, решение проблемы бродячих собак, заселение олимпийских деревень
Президент Армении Армен Саркисян объявил об отставке. Стерилизацию домашних животных призвали сделать обязательной процедурой для борьбы со стаями бродячих собак. Олимпийские деревни начали заселять в Пекине. Что еще произошло в России и мире за день — в дайджесте «360».
Отставка Саркисяна
Президент Армении Армен Саркисян решил покинуть свой пост. Отставку он объяснил отсутствием инструментов влияния на внешние и внутренние процессы в стране.
Глава республики назвал нынешнюю политическую ситуацию в Армении уникальной. По его словам, президент остается гарантом государственности, но по сути не имеет никаких реальных инструментов власти.
Стерилизация животных
Стерилизацию домашних животных необходимо сделать в России обязательной процедурой. Об этом «360» заявила президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. Она подчеркнула, что количество безнадзорных кошек и собак в стране постоянно увеличивается, так как рожденных щенков и котят просто выбрасывают на улицу.
Олимпийские деревни
Олимпийские деревни в Пекине начали принимать первых участников Игр. Спортивный кластер разделили на три объекта: Пекин, Чжанцзякоу и Яньцин. Все отели для атлетов соответствуют трехзвездочному уровню. Спортсменов ждут робот-бариста, 700 блюд в меню и удобные кровати. Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Отказ пропустить скорую
Мужчина отказался выходить из квартиры и переставлять свой автомобиль, мешавший проезду кареты скорой помощи с ребенком в Набережных Челнах. За такие действия водитель не получит никакого наказания, сообщил «360» адвокат Сергей Радько. Он пояснил, что в подобных случаях специальной технике необходимо искать другие пути для объезда.
Поиск утонувшей в Гатчине
Тело утонувшей в крещенской купели в Гатчине женщины до сих пор не нашли. Жительница города 19 января прыгнула в купель на реке Оредеж — при прыжке ее снесло течением под лед. Все произошло на глазах мужа и детей женщины. Сразу после ЧП спасатели начали поисковую операцию.
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