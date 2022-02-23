Большие новости 23 февраля. Воробьев наградил врачей, скандальное видео Пугачевой и 16 рублей на помощь ЛДНР из Рязани

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем защитника Отечества медиков из парка «Патриот». Половина людей, которые перенесли ковид, имеют проблемы с сердцем. Губернатор Рязанской области перевел дневной заработок в фонд помощи беженцам ЛДНР. Об этих и других событиях в России и мире — в дайджесте «360».

Воробьев наградил врачей госпиталя «Патриот»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с рабочей поездкой посетил парк «Патриот». Он поздравил с 23 Февраля военных медиков, которые на протяжении нескольких лет помогают больным COVID-19. Губернатор вручил им награды и памятные подарки.

Воробьев отметил, что женщины также достойны поздравлений в этот праздник. Среди медицинского персонала в «Патриоте», по его словам, есть прекрасные женщины-военнослужащие, которые вносят большой вклад в борьбу с COVID-19.

Половина переболевших COVID-19 имеют проблемы с сердцем

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около половины людей, которые переболели COVID-19, после него страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них, в частности, возможны нарушения сердечного ритма, миокардиты, а также осложнения, связанные с тромбообразованием.

Людям, у которых есть какие-либо проблемы с сердцем, по его словам, необходимо в срочном порядке посетить врача. Кроме того, им желательно пройти углубленную диспансеризацию.

16 рублей на беженца

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о намерении поддержать приехавших в область беженцев из ЛНР и ДНР. Чиновник распорядился перевести на их счет свой однодневный заработок.

По данным СМИ, суточный доход Любимова составляет около 12 тысяч рублей. Если разделить эту сумму на прибывших беженцев, получится примерно 16 рублей. Николай Любимов выразил надежду на то, что рязанцы откликнутся и помогут тем, кто вынужденно бросил родные дома.

Спор о «военных» детях Пугачевой

Знаменитая российская певица Алла Пугачева опубликовала видео со своими детьми в роли «защитников». На ролике двойняшки находятся в спортзале. Дети ползут по сине-желтым матам с кеглями в руках. Они вызывают ассоциации с гранатами.

Пугачева сопроводила видео аналогичными тегами. Среди них — «Будь готов!» и «Война и мир». Пользователи интернета пришли в негодование от данного ролика. Кто-то из них похвалил «настоящих защитников». Другие предположили, что Пугачева сама не отправила бы своих детей на фронт.

Матом по сопернику

Российский теннисист Даниил Медведев весьма грубо прокомментировал ситуацию, которая сложилась во время матча с французским соперником Бенуа Пэром. Это произошло на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Акапулько.

В первом круге россиянин выиграл со счетом 6:3, 6:4. Во втором сете он уступал сопернику 3:4 с брейком.

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