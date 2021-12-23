Большие новости 23 декабря. Мусорная реформа в Москве, пенсии силовикам проиндексируют, как лечиться «МИР 19»

С 1 января 2022 года в Москве стартует мусорная реформа. За вывоз отходов придется платить в зависимости от площади квартиры. В наступающем году российские власти постараются обеспечить рост пенсий в РФ при нынешнем уровне инфляции. Решения в том числе примут по силовикам — их пенсионные выплаты проиндексируют. Появилась инструкция к новому препарату для лечения COVID-19 «МИР 19»: его рекомендуют для лиц в возрасте от 18 до 65 лет.

Столица против мусора

Москва с 1 января вступит в мусорную реформу спустя три года после отсрочки, которую ей дали как городу федерального значения. Изменения должны решить проблему с нелегальными свалками и понизить объем отходов, вывозимых на полигоны. Кроме того, реформа нацелена на создание системы раздельного сбора мусора, его сортировки и переработки.

Плату за вывоз отходов в столице станут рассчитывать по квадратным метрам жилплощади. Отвечает за обращение с ними оператор «Экотехпром».

Пенсии для силовиков

В 2022 году российские власти намерены выровнять доходы людей, работающих в правоохранительных и силовых структурах. Коснется это и пенсий военнослужащих.

При начислении пенсий президент РФ Владимир Путин пообещал учитывать уровень инфляции. А сами выплаты должны расти. Правительство, подчеркнул глава государства, должно сделать все для реализации обещаний прошлых лет.

Инструкция для «МИР 19»

Препарат «МИР 19» рекомендовали для лечения лиц от 18 до 65 лет — об этом сказано в инструкции к нему. В организм лекарство вводят ингаляцией дважды в день. Между ингаляциями необходим перерыв минимум в семь часов.

Курс лечения равняется 14 дням. Назначать препарат будут работающие в стационарах врачи. Применять «МИР 19» необходимо в маске, положении сидя и молча.

Примирение с избитым

Один из задержанных за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева—Владислав Я. — заявил, что хочет помириться со спортсменом. Семья молодого человеканамерена загладить вину перед потерпевшим и возместить весь понесенный ущерб.

Адвокат Владислава Я. добавил, что хочет подать апелляцию на арест своего подзащитного. Выбранную судом меру пресечения он счел слишком строгой. Напавших на Соловьева юрист назвал нормальными ребятами, которых раньше не привлекали к уголовной ответственности.

Особое отношение

Поведение отца девятилетней студентки МГУ в ходе конфликта с преподавателями вуза объяснили просто: мужчина видит в своей дочери ребенка. В университете, наоборот, к ней относятся как к взрослому человеку — это необходимо для того, чтобы дать качественное образование.

Учиться на психолога порой нелегко даже выпускникам школ. Наука сложная, а сам предмет требует наличия некоего жизненного опыта. Особого отношения к девочке тоже требовать не стоит: так можно было бы поступить в школе, но не в высшем учебном заведении. Ранее Тепляков напал на сотрудника МГУ из-за того, что его дочь слишком долго держали на экзамене.

Проверка на вменяемость

Женщину из саратовского села, которая бросила двух собственных детей в овраг на морозе, проверят на вменяемость. Следствие установило, что мать разозлилась из-за плача и капризов, придушила восьмилетнего мальчика и девочку пяти лет, а потом вынесла их тела на улицу. Старший ребенок погиб, за жизнь младшего борются врачи.

Если их мать признают вменяемой, то лишат родительских прав. В противном случае женщина больше никогда не увидит оставшуюся в живых дочь.

Текст дня

Традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длилась почти четыре часа. Глава государства ответил на 55 вопросов о ситуации в России и мире. Собрали их в одном месте и хронологическом порядке.

Путин провел большую пресс-конференцию. Хроника