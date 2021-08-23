Большие новости 23 августа: Путин открыл АрМИ-2021, Зеленский научился считать, скандал в Театре Ермоловой

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Армейских международных игр — 2021 в парке «Патриот» в Подмосковье. Театр имени Ермоловой создаст небывалый прецедент, подав иск против членов своей труппы. Певица МакSим заново учится ходить после длительной болезни. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Скандал в Театре имени Ермоловой

Театр сократил 18 актеров — в пресс-службе сообщили, что сделали это в рамках оптимизации ресурсов на фоне пандемии. Уволенные артисты остались недовольны таким развитием событий. Они потребовали провести проверку соблюдения трудового законодательства. В ответ руководство собирается предъявить своим артистам исковые заявления, чтобы защищать честь, достоинство и деловую репутацию театра и его худрука Олега Меньшикова. Кстати, последний уже не худрук: Олег Меньшиков ушел с поста, об этом также стало известно сегодня.

Путин открыл АрМИ-2021

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021). Игры стартовали в Алабине 22 августа — они продлятся до 4 сентября. В соревновании примут участие команды из России, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Китая, Мали, Монголии, Мьянмы, Сирии, Сербии, Катара и Венесуэлы. «360» вел прямую трансляцию.

Считалочка Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский начал «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Об этом он заявил во время время саммита «Крымская платформа» в Киеве. Зеленский отметил, что 23 августа может войти в историю как день начала деоккупации Крыма и Севастополя.

МакSим учится ходить

Певица МакSим (Марина Абросимова) заново учится ходить после долгой комы. За время болезни она потеряла более 30 килограммов и теперь постепенно восстанавливается. У нее до сих пор повреждены легкие, поэтому пока неясно, сможет ли она петь. Сейчас певица находится дома.

Папа Франциск решил отречься — неофициально

Папа Франциск может отречься от Апостольского престола из-за состояния здоровья. Об этом сообщили СМИ — официальных заявлений пока не было. При этом издание уточнило, что понтифик планирует уйти в декабре — тогда ему исполнится 85 лет. К этому решению его якобы подтолкнула операция на кишечнике, которую провели 4 июля.

Линейки на свежем подмосковном воздухе

В первый класс 1 сентября в Подмосковье пойдут 115 тысяч учеников. В общей сложности учебные заведения Подмосковья примут 980 тысяч школьников — школы готовы обеспечить их безопасность, комфорт и качество обучения, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Линейки пройдут на улице. Для детей 1 сентября заработают сразу 22 новые школы — больше, чем планировали.