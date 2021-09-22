Большие новости 22 сентября: прощание с убитыми в Перми, куда делся Ан-26, Звягинцев вышел из комы

В Перми начали хоронить погибших от рук стрелка в ПГНИУ студентов. В последний путь их проводили друзья, однокурсники и сотрудники университета. Под Хабаровском с радаров пропал самолет Ан-26, на борту которого были шесть человек. Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы — в скором времени его должны перевести в госпиталь по реабилитации. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Прощание с погибшими

В Перми похоронили двух студентов — Ярослава А. и Екатерину Ш., погибших во время атаки стрелка на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Молодых людей отпели в церкви. С ними простились родные, друзья и сотрудники вуза.

Учившийся на втором курсе Ярослав играл на скрипке. Екатерину запомнили как ответственного и искреннего человека с прекрасной улыбкой.

Исчезновение Ан-26

В Хабаровском крае с радаров пропал самолет Ан-26. На его борту, по предварительным данным, находились шесть человек. В МЧС уже начали поиски воздушного судна.

Видимость в вероятном районе ЧП плохая. Вертолету не удалось отыскать Ан-26 в том числе и из-за темного времени суток.

Известно, что перед исчезновением с радаров экипаж самолета о каких-либо неполадках на борту не докладывал.

Самочувствие Звягинцева

Режиссер Андрей Звягинцев, которого ввели в кому из-за COVID-19, стал чувствовать себя лучше. Председатель совета директоров компании АФК «Система» Владимир Евтушенков назвал состояние режиссера «более-менее удовлетворительным». Он вышел из комы и собирается переезжать в госпиталь по реабилитации.

Бывшая жена Звягинцева Инна Мишукова со ссылкой на близких друзей режиссера рассказала, что лечат его в Германии.

Новые погоны

Повышение по службе получат сотрудники ДПС, которые первыми встретились с пермским стрелком. Новые звания им решил присвоить глава МВДВладимир Колокольцев. Правоохранители сумели быстро обезвредить и задержать преступника, от рук которого погибли шесть человек.

К государственным наградам полицейских представил президент России Владимир Путин.

Советника Зеленского пытались убить

На Украине неизвестные расстреляли машину с советником президента страны Сергеем Шефиром. Покушение произошло недалеко от села Лесники в Киевской области.

Сам чиновник не пострадал, в его водителя попали три пули. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вукраинском МВД уточнили, что в автомобиль первого помощника Владимира Зеленского выстрелили более 10 раз.