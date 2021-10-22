Актер Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссера во время съемок фильма «Ржавчина». 17 человек погибли при взрыве порохового завода под Рязанью. Ураганный ветер сорвал строительные леса и зубец со стены Кремля на Красной площади. Телеканал ТНТ пошутил про изнасилование заключенных в трейлере нового сериала. О главных новостях этого дня — в материале «360».

Актер стал убийцей

Актер Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссера фильма «Ржавчина» во время съемок. На площадке снимали эпизод, в котором герой Алека Болдуина стрелял из пистолета, — оружие должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако после выстрела осколки пуль убили 42-летнего оператора Галину Хатчинс и ранили режиссера Джоэла Соусу.

Взрыв порохового завода под Рязанью

В Рязанской области взорвался пороховой завод. По предварительной информации, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Следователи возбудили уголовное дело, на месте работают спасатели, которые разбирают завалы. Недавно оттуда достали 17-го погибшего в результате взрыва.

Ветер против Кремля

Ураганный ветер сорвал строительные леса и зубец со стены Кремля на Красной площади. Судя по всему, внутри Кремля шли строительные работы. По предварительным данным, никто не пострадал: момент попал на видео — по кадрам видно, что рядом с тем местом никого не было. Из-за непогоды в московском регионе также упало более 100 деревьев. Ранее сотрудники МЧС предупредили о сильном ветре со скоростью до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовали оставаться дома.

Самоубийство в монастыре

В Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском нашли тело несовершеннолетней воспитанницы. Девушка 2004 года рождения, предположительно, покончила с собой. Она приехала в монастырь из Кургана, чтобы учиться в православной гимназии. Что стало причиной ее решения свести счеты с жизнью — пока неясно.

При этом другая бывшая воспитанница подчеркнула, что не удивлена случившимся. Она рассказала «360», что в монастыре всегда ужасно относились к детям. Она сама жила там раньше и терпела такое отношение семь лет.

Работа на удаленке в Подмосковье

Жителям Московской области рассказали об обязанностях работодателей во время удаленки. Наниматель не имеет права отправить сотрудника с ковидом в неоплачиваемый отпуск — он обязан подписать больничный. Если человек видит, что его права нарушают, необходимо обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру.

При этом работодатель должен обеспечить сотрудника техникой для удаленной работы. Она не станет его собственностью — работник сможет пользоваться ее только на срок дистанционного труда. При этом работодатель не должен перекладывать на своих сотрудников решение этой проблемы.

Шутки про изнасилование от ТНТ

Телеканал ТНТ в трейлере сериала пошутил про изнасилование заключенных в колонии. Речь идет о новом проекте канала — «Исправление и наказание». Главную роль в сериале сыграла Анна Михалкова, а режиссером стала Анна Пармас. Главная героиня в трейлере обратилась к одному из заключенных и сказала, что нужно изнасиловать другого — новенького.

В Сети негативно отреагировали на такие шутки — люди сразу вспомнили про недавний скандал вокруг ситуации в саратовской туберкулезной больнице № 1 областного управления ФСИН. Там пытали, издевались и насиловали заключенных. После проверок завели ряд уголовных дел, а начальство медучреждения уволили.