Большие новости 22 января. Убийство семьи под Омском, фото грабителя вдовы Градского, просьба КНР не воевать с Украиной

Неизвестный проник в дом и зарезал семью под Омском. СМИ показали фотографию предполагаемого грабителя вдовы Градского. Лидер Китая Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не воевать с Украиной во время Олимпиады-2022, заявил Bloomberg. Что еще произошло в России и мире за день — в дайджесте «360».

Тройное убийство под Омском

Тела двоих взрослых и ребенка нашли в одном из домов в селе Юрьевка Омской области. Жертвами неизвестного убийцы стали родители и их дочь. Еще двое детей — 14-летняя девочка и шестилетний брат — спаслись, сбежав к соседям.

Правоохранители завели уголовное дело об убийстве. Сейчас преступника разыскивают. Следователи допрашивают жителей села и выясняют все обстоятельства расправы.

Фото подозреваемого в ограблении

Газета «Известия» опубликовала фото мужчины, которого якобы задержали по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского. Речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана.

По предварительным данным, во время ограбления Марины Коташенко с молодым человеком были еще двое мужчин. Один скрылся, а личность второго пока не установили.

Просьба Китая не воевать

Генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не вторгаться на территорию Украины во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Свою просьбу он озвучил во время телефонного разговора. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в китайском дипведомстве.

Упрощение въезда на Кубу

Правительство Кубы упростило въезд в страну для организованных туристов из России. Теперь отдыхающие могут приезжать без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Для поездки через турагентства необходимо только заполнить форму D’Viajeros.

Лечение «омикрона» водкой

Эффективность водочных ингаляций при борьбе с «омикроном» не имеет научных доказательств. С таким заявлением выступил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он подчеркнул, что подобные советы являются лишь частным мнением, которое не должно становиться стимулом к действию и тем более рекомендацией для профилактики. Ранее капать водкой на маску и дышать посоветовал академик РАН Сергей Колесников.

Текст дня

Стая собак растерзала семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкальском крае. Тело ребенка нашли на пустыре. После этого местные жители устроили стихийный митинг у здания администрации. Люди потребовали решить проблему с бродячими собаками. Нападение на девочку далеко не первое в регионе. Губернатор Забайкалья Александр Осипов пообещал, что бездомных животных с улиц уберут.

Собаки загрызли девочку в Забайкалье. Жители вышли на стихийные митинги.