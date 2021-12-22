Большие новости 22 декабря. Вопросы Путину, томскому поджигателю предъявили обвинение, суд с МГУ из-за девочки-студентки

На пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина звучат разные вопросы. Одни из самых интересных в прошлом году касались секрета семейного счастья и интимного видео Дзюбы. Тем временем жителю Томска, которого заподозрили в поджоге гипермаркета «Лента», предъявили обвинение. Продолжение получила и история с потасовкой в МГУ между отцом девятилетней студентки и сотрудниками вуза. Мужчина намерен с университетом судиться. Что еще случилось за день в России и мире — в дайджесте «360».

Топовые вопросы президенту

Президента РФ Владимира Путина на прошлогодней пресс-конференции спросили практически обо всем, но самые интересные темы выделить все же можно. У главы государства интересовались отношением к скандалу со слитым интимным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы, спрашивали про таинственную кружку с отваром и секрете семейного счастья.

В топ-9 вопросов вошли шутка Путина про чеченцев, его взгляд на ненормативную лексику, критику в Интернете и жесткий ответ журналисту Би-би-си. Президент рассказал, какие книги читает внукам и о чем мечтает как лидер России.

Обвинение в поджоге

В Томске мужчине, которого подозревали в поджоге гипермаркета «Лента», предъявили обвинение. Ему инкриминируют часть 2 статьи 167 УК РФ «Поджог с тяжкими последствиями». Поджигателя задержали.

Предварительно установлено, что мужчина работал в одной из организаций — подрядчиков «Ленты». После конфликта с менеджером сети он облил товары растворителем и устроил пожар. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. По удачному стечению обстоятельств никто не пострадал.

Суд после драки в МГУ

Отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляков решил подать на МГУ в суд после конфликта при сдаче девочкой экзамена. В вузе удивились настрою мужчины: никаких нарушений на факультете психологии МГУ в ходе аттестации не было.

Юная студентка сдавала экзамен на основании правил образовательного процесса. Они действуют в университете уже много лет. Отец сам настоял на досрочной сдаче сессии, а от консультаций и помощи специалистов для разработки индивидуального подхода в обучении ребенка отказался.

В ходе конфликта и потасовки с охраной МГУ Тепляков чуть не задел собственную дочь, которая стала свидетельницей его драки с сотрудниками вуза.

Группы риска для «омикрона»

Молодежь и детей назвали основными целями штамма коронавируса «омикрон»: вирус поражает их чаще всего. Вызванное новой мутацией заболевание тяжело переносят люди пожилого возраста и не прошедшие вакцинацию пациенты. У представителей этих групп существуют риски возникновения осложнений.

В России, по последним данным, выявили уже 41 случай заражения «омикроном».

Олимпиада без игроков НХЛ

Игроки Национальной хоккейной лиги не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Спортивная организация объяснила такое решение новой волной коронавируса и необходимостью провести матчи, которые перенесли.

В НХЛ назвали целью завершение регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки.

Мальчик до смерти замерз под Саратовом

В Саратовской области в овраге обнаружили замерзавших мальчика и девочку. Первого спасти не удалось: приехавшие врачи констатировали смерть восьмилетнего ребенка. Пятилетняя девочка выжила и находится в больнице.

Региональный СК уже начал проверку случившегося. Место, где нашли детей, осмотрели следователи и криминалисты.

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