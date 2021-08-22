Большие новости 22 августа: выплаты россиянам, ультиматум талибов*, «Армейские игры» в Подмосковье

Российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей, а списанные в счет кредита социальные выплаты вернут. С такими предложениями выступил президент России Владимир Путин. Талибы* дали четыре часа войскам сопротивления для капитуляции. Ответ террористам не понравится. «Армейские международные игры — 2021» начались в Подмосковье. Первые соревнования — танковый биатлон.

Деньги для россиян

Единовременную выплату по 10 тысяч рублей предложил ввести для пенсионеров президент России Владимир Путин. Он отметил, что это справедливо, так как инфляция съедает тысячу рублей из выплат пожилым. Отдельно российский лидер отметил, что социальные выплаты от государства, которые получают люди, не должны автоматически уходить на погашение кредитов. Если такое уже произошло, то банку нужно вернуть средства.

Предложение о капитуляции

Талибы* предложили сторонникам движения сопротивления сдаться и покинуть провинцию Панджшер в течение четырех часов.

На предложение террористов ответил лидер военной группировки Ахмад Масуд. Он выдвинул встречное предложение о формировании общего правительства и гарантии мира и безопасности. Он подчеркнул, что отсутствие диалога приведет к новой войне.

Биатлон на танках

Полигон Алабино в Подмосковье в очередной раз принимает «Армейские международные игры». Первыми соревнованиями стал танковый биатлон. В борьбу вступили команды из 20 стран мира.

Игры проходят в рамках VII Международного военно-технического форума «Армия-2021». Он продлится до 28 августа.

Конфуз британского режиссера

Британский режиссер Терри Гиллиам во время выступления на Одесском кинофестивале поблагодарил жюри за приглашение и награду за вклад в мировое киноискусство. В своей речи он сказал: «Спасибо, Россия», — чем вызвал негодование публики. Режиссер не понял, в чем он ошибся, даже после комментария переводчика.

Чемпионка выбрала США

Победительница Олимпийских игр 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл объявила, что отказывается от украинского гражданства после получения паспорта США. Она подчеркнула, что не намерена ничего доказывать, и пожелала бывшим согражданам «головой в бортик без меня».

Меркель простилась с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию отправилась в Киев. К ее самолету по неизвестной причине не допустили мэра украинской столицы Виталия Кличко. Сам бывший боксер считает, что это ошибка протокольной службы Министерства иностранных дел страны.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Ангеле Меркель орден Свободы. Награду получают политики и известные люди, причастные к утверждению суверенитета Украины.