Большие новости 21 сентября: «стальной» преподаватель из вуза в Перми, мандаты для депутатов, месть Дзюбы

Второй день подряд Россия следит за произошедшим в Перми — там накануне студент расстрелял учащихся местного университета. Внимание сегодня приковано к преподавателю, который не остановил лекцию, несмотря на пальбу. Активно разворачиваются события и в отечественном спорте: Артема Дзюбу вызвали в сборную страны по футболу, но он отказался. Что это — месть Валерию Карпину? А тем временем ЦИК продолжил подводить итоги выборов. Подробнее в дайджесте «360».

Хладнокровие ради спасения?

Темой, которая вызвала массу обсуждений среди россиян, стали методы преподавателя из пермского вуза. Когда накануне туда ворвался стрелок и устроил расправу, Олег Сыромятников заявил, что не станет прерывать лекцию. Он также заявил, что студентам не стоит прятаться под партами или выстраивать их у двери в качестве баррикады, поскольку идет учебный процесс. На записи лекции, которая попала в распоряжение «360», слышно, как преподаватель удивляется, куда все уходят, когда учащихся стали эвакуировать.

Выяснилось, что раньше учитель служил в МВД. Как сам он объяснил в интервью СМИ, никакой опасности для студентов не было, куда страшнее для них было бы поддаться панике и начать выпрыгивать из аудитории ради спасения.

По порядку рассчитались

Центральная избирательная комиссия опубликовала список с распределением мест в Госдуме после выборов, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Большинство мандатов получила «Единая Россия» — 324. Далее следуют КПРФ (57), «Справедливая Россия — За правду» (27), ЛДПР (21), «Новые люди» (13). Также три партии получили по одному месту. Речь идет о «Гражданской платформе», «Родине» и Партии Роста. Кроме того, в Госдуму прошли пять самовыдвиженцев.

Третий у шпиля

Британию не отпускает истерия по делу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня англичане заявили, что россиян, обмазавших все вокруг «Новичком», якобы было не двое, а трое. Еще одним подозреваемым стал некий Денис Сергеев, которого ранее в прессе называли Сергеем Федотовым.

По мнению британских спецслужб, Сергеев скрывается в России — так же, как и небезызвестные Александр Петров и Руслан Боширов. Его объявили в международный розыск.

Ответка от Дзюбы

Российские болельщики переживают за отношения футболиста Артема Дзюбы и нового тренера сборной по футболу Валерия Карпина едва ли не больше, чем за свои. И правда, их совместная работа слегка напоминает бразильский сериал. Не так давно Карпин отказался вызывать Дзюбу на матч сборной, сославшись на слабую форму футболиста. А накануне стало известно, что экс-капитана национальной команды все же вызвали на октябрьские матчи. Однако сегодня с заявлением выступил уже Дзюба. Он заявил, что считает свою физическую форму недостаточно сильной, поэтому отказался выходить на поле. При этом вчера форвард забил два мяча в ворота противника на матче.

Некрасивые разборки

Очередной виток получило развитие скандала с косметической компанией Natura Siberica. Наследники ее основателя Андрея Трубникова выиграли суд и теперь могут называться руководителями фирмы.

В апреле жена основателя компании Ирина Трубникова и ее сын Дмитрий подали иски против головной структуры группы компаний ООО «Первое решение». Так они хотели не дать доверительному управляющему активами Трубникова-старшего захватить корпоративное управление компанией.