Большие новости 21 октября. Ограничения в Москве и Подмосковье, Путин на «Валдае», «Ляпис Трубецкой» против зрителей

Москва и Московская область сделали нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября и ввели новые ограничения из-за коронавируса. Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. В России зафиксировали новый штамм коронавируса — AY.4.2. Солист группы «Ляпис Трубецкой» во время концерта ударил на сцене зрителя. О главных новостях этого дня — в материале «360».

Москву и Подмосковье закрыли на выходные

В Москве и Московской области ввели ряд серьезных ограничений из-за коронавируса. Они будут действовать с 28 октября по 7 ноября — эти дни в столичном регионе сделали нерабочими. В это время будут закрыты все рестораны, бары и кафе — они смогут работать только навынос и на доставку. Прекратят работать непродовольственные магазины и ТЦ, а также зоопарки, салоны красоты и кинотеатры. Школьников и детсадовцев отправят на каникулы, при этом для детей, которых не с кем оставить дома, будут работать дежурные группы. Студентов колледжей и вузов переведут на дистанционку.

Чудовищные правила Запада

Владимир Путин назвал чудовищным нормы, которые внушают детям на Западе. Об этом он заявил во время своего выступления на Валдайском форуме. Речь идет об уходе от традиционных понятий семьи и половой принадлежности — ребятам рассказывают, что мальчик может стать девочкой и наоборот, а также пытаются отказаться от терминов «мама» и папа».

Путин также назвал «болтовней» заявления о гуманистических началах Запада, когда даже в период пандемии сохраняются санкции для ряда стран. Он подчеркнул, что Россия не раз предлагала Западу вместе бороться с пандемией, однако это ни к чему не привело.

«Ляпис Трубецкой» напал на зрителя

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил фаната на концерте. Это произошло во время выступления группы в Полтаве. Солист прямо во время концерта смог поссориться с одним из зрителей, позвал его на сцену, а затем ударил головой после небольшого разговора. Мужчина мгновенно рухнул, со сцены его уносили охранники — он был почти в бессознательном состоянии.

Новый штамм коронавируса пришел в Россию

В России зафиксировали разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Считается, что этот вид вируса на 10–15% заразнее «дельты». Однако пока эти данные просто предположения ученых, потому что исследования до сих пор идут. При этом Роспотребнадзор предупредил, что из-за него может возникнуть подъем заболеваемости. Собрали главное, что известно про AY.4.2.

Показал, как убивал

Парень студентки Веры Пехтелевой из Кемерова показал, как убивал ее. Он рассказал, что в вечер убийства они пили спиртное до четырех часов утра и были оба пьяны. Конфликт начался с того, что девушка ударила его рукой по лицу, а затем несколько раз пнула ногой в область паха. Владислав Канюс рассказал, что она была недовольна тем, что он заподозрил ее в измене. Когда он ударил ее по лицу в ответ, она ударилась головой о шкаф и упала, потеряв сознание. Что было дальше, обвиняемый не помнит.

Вакцина для детей с хроническими заболеваниями

Роспотребнадзор призвал в первую очередь вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов подчеркнул, что ковидом чаще всего болеют дети до года — они заражаются от своих родителей. От взрослых чаще всего заболевают и подростки — только недавно был всплеск таких случаев.