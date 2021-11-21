Большие новости 21 ноября. Ревакцинация Путина, «киношное» убийство в Солнечногорске, слухи о Гаркалине

Воскресенье принесло России массу противоречивых новостей. Сегодня не обошлось без убийств, странных слухах о звездах и, конечно, вестей о коронавирусе. «360» расскажет о главных событиях дня.

Ревакцинация главы

Президент России Владимир Путин сообщил, что повторно привился от коронавируса. Ревакцинацию глава государства прошел препаратом «Спутник Лайт». Он рассказал в интервью, что в первые два часа после прививки у него даже не начала болеть рука.

Кроме того, Путин решил стать одним из испытателей назальной формы вакцины от коронавируса — то есть в виде спрея для носа.

Убийство, достойное триллера

Поистине киношное убийство сегодня произошло в Солнечногорске. Там мужчина в нетрезвом состоянии сначала, предположительно, убил свою мать, потом поджег ее дом. После того как на вызов приехали правоохранители, он открыл огонь из ружья. Силовикам пришлось открыть ответный огонь — одна из пуль угодила в преступника, он умер на месте. Соседи рассказали «360», что погибший часто буянил и мог устроить стрельбу просто так.

Гаркалин врал?

Странные слухи пошли об умершем накануне актере Валерии Гаркалине. Его дочь Ника заявляла, что отец трижды делал прививку от коронавируса. Сначала «КовиВаком», но у него не выработались антитела. И тогда он привился «Спутником V» — ему вкололи обе дозы.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила сегодня, что Гаркалин не был привит, а попросту купил сертификат о вакцинации. Она заявила, что лежала с ним вместе в ковид-госпитале в Коммунарке. Дочь никак не стала комментировать журналистам это заявление.

Два года диаметров

МЦД — Московским центральным диаметрам — в воскресенье, 21 ноября, исполнилось два года. За это время на них успели съездить по своим делам больше 309 миллионов человек. Совсем скоро МЦД ждет расширение. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Москве и Подмосковье вскоре появятся еще два диаметра. Но и на существующих линиях также откроют новые станции.

Смертельный провал

Возможных преступников-неудачников сегодня взяли полицейские в Ленинградской области. По дороге ехало самое обычное авто, но вдруг врезалось в отбойник. Из багажника этого автомобиля вылетел труп с перерезанным горлом. Сидящие в машине увидели это и тотчас пустились бежать в лес, оставив на трассе и транспортное средство, и тело.

Троих человек все же задержали. В багажнике также обнаружилась лопата и целый арсенал для того, чтобы закопать труп человека.

Осадочек остался

Поклонники рэперов Big Baby Tape & Kizaru испытали целую гамму чувств на концерте в клубе Main Stage в Москве. Сразу после яркого шоу они пошли в гардероб за куртками и поняли вдруг, что поедут домой по морозцу почти голыми. Неизвестные вынесли не менее 50 курток зрителей.

Организаторы, по словам потерпевших, попытались решить вопрос на месте сразу же. Но куртки так в итоге никто и не нашел. А один из рэперов коллектива назвал воров «ублюдками».