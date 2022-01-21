Большие новости 21 января. Повышение пенсии военным, запрет криптовалюты, признание ДНР и ЛНР

Путин приказал повысить пенсию военным. Лавров встретился с Блинкеном в Женеве для переговоров. В Госдуме собираются обсудить признание ДНР и ЛНР. Что еще произошло в России и мире за день — в дайджесте «360».

Повышение пенсии военным

Владимир Путин поручил повысить пенсии военным с 1 января 2022 года. Речь идет об индексации на 8,6%. Ее уже получили остальные пенсионеры.

Изначально предполагалось, что военным повысят пенсию с 1 октября 2022 года и только на 4%.

Лавров провел переговоры с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. Главная тема переговоров — гарантии безопасности, которые Россия передала США.

Представители обеих стран сошлись на том, что прорывов от будущих переговоров ждать не стоит. А встреча началась с шутки Лаврова, который сослался на материалы на сайте Госдепа о так называемой политике дезинформации со стороны России.

«Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте не был занят и сконцентрировался на сути наших предложений, которые мы вам передали», — сказал он.

Шукшина отправила маму в пансионат

Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина сейчас живет в пансионате для пожилых. Туда ее отправила дочь Ольга. Она объяснила это тем, что маме нужен постоянный уход, поэтому пришлось отдать ее в руки профессионалов.

Шукшина заверила, что в пансионате очень уютно, в отличие от госпиталя, а еще там есть библиотека и танцы.

Турецкий футболист поприветствовал фанатов ЦСКА

На странице ЦСКА в Twitter появилось видео с турецким полузащитником Юсуфом Языджи. Он перешел в российский ФК на правах аренды из французского «Лилля».

«Привет, болельщики ЦСКА! Я дома. Я приехал побеждать», — сказал Языджи в официальном видео.

Ранее переход футболиста вызвал скандал из-за шуточного приветственного поста со стороны ЦСКА, который многие сочли неприемлемым.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — говорилось в видеоролике.

Госдума обсудит признание ДНР и ЛНР

На следующей неделе в Госдуме обсудят признание ДНР и ЛНР. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Таким образом политики хотят обезопасить россиян, проживающих в республиках.

Мнения политологов по этому поводу разделились. Одни говорят, что это логично и не повлечет серьезных последствий. Другие убеждены, что признания не произойдет.

В России хотят запретить криптовалюту

Центральный банк России намерен запретить майнинг и сделки с криптовалютой. Эксперты советуют россиянам, вложившимся в криптовалюту, задуматься о ее продаже до того, как закон о запрете вступит в силу.

Ведомство идет на такой шаг из-за рисков, которые несет майнинг для российского финансового рынка и экономики.

Текст дня

В феврале россиянам снова проиндексируют социальные выплаты — пенсии и пособия по уходу за детьми станут больше. Бумажные больничные листы окончательно уйдут в прошлое, а за медотводами от вакцинации будут следить на федеральном уровне.

На первого ребенка размер маткапитала составит 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. В противном случае за второго ребенка доплатят 168,6 тысячи. Пенсии проиндексируют на 8,6%. Прибавка к выплате неработающим пенсионерам будет около 1,4 тысячи рублей.

Больше денег, меньше волокиты. Главные изменения февраля.