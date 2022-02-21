Большие новости 21 февраля. Россия признала ЛДНР, откровение Валиевой, Саакашвили вновь голодает

Владимир Путин заявил о том, что Россия признает республики Донбасса. Российские спортсмены, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулись в Москву. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение объявить новую голодовку. Об этом и других событиях в России и мире — в дайджесте «360».

Владимир Путин признал ЛДНР

Вечером 21 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он подчеркнул, что ситуация, которая в последнее время складывается на территории ЛДНР, является критической. Россия, по его словам, сделала все для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Однако Украина, по его словам, не сделала ничего для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. В связи с этим глава государства считает необходимым признать независимость ЛНР и ДНР.

Главы ЛДНР обратились к Путину

Днем Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с официальным обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Лидеры республик попросили его признать независимость ЛДНР.

По их словам, жители Донбасса ощущают себя русскими по духу. Кроме того, они поблагодарили Путина за тот вклад, который Россия на протяжении многих лет вносит в Минские переговоры.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что официальный Киев пошел на силовое решение конфликта в Донбассе. Минские соглашения, как отметил глава ДНР, не мешают Украине нарушать перемирие и продолжать получать военную помощь от США.

Российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Пекине

Родственники спортсменов и их фанаты собрались в аэропорту Шереметьево. Туда прямым рейсом из Пекина вылетел самолет с олимпийцами. Воздушное судно отправилось из Поднебесной с задержкой в четыре часа.

В Россию из Китая вернулась мужская хоккейная сборная и фигуристы. Кроме того, на борту лайнера гражданской авиации был трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках Александр Большунов. Спортсмен был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады.

Саакашвили снова объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти Грузии пытаются довести его до смерти. По его словам, в тюрьме ему оказывают плохое лечение. Из-за этого Саакашвили решил объявить новую голодовку.

Зимой этого года Саакашвили сообщил о серьезном ухудшении своего состояния. Он потребовал допустить к нему личного врача. Однако власти страны, по его словам, не пускают к нему медиков и делают все для его «инвалидизации».

Россияне массово получают QR-коды по результатам тестов на антитела

Согласно данным, которые предоставило Минцифры РФ, по состоянию на сегодняшний день QR-коды на основании тестов на антитела к COVID-19 получили уже более 40 тысяч человек. Такое количество сертификатов оформили на портале госуслуг уже в первые часы после запуска нового сервиса.

Получить QR-код теперь могут даже люди без прививки. Для этого им достаточно подтвердить наличие антител к коронавирусу, сдав анализ в одной из аккредитованных лабораторий. Такой сертификат по антителам выдают на шесть месяцев. Получить его можно в том случае, если до этого у человека не было других документов о прививке или болезни.

Камила Валиева вышла на связь с подписчиками после Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева в своем блоге в Instagram опубликовала пост, в котором поблагодарила тренерский штаб школы «Самбо-70» за поддержку, оказанную ей во время Олимпийских игр в Пекине.

Валиева добавила, что ее тренеры являются абсолютными мастерами в своем деле. Они не только учили ее фигурному катанию, но и тому, как преодолеть себя. Кроме того, юная фигуристка поблагодарила фанатов, которые во время допинг-скандала поддержали ее. Валиева пообещала, что всегда будет помнить это. Спортсменка также добавила, что продолжит выходить на лед.

Текст дня

Россияне, которые бессимптомно переболели ковидом, могут получить QR-код без вакцинации. Для этого человеку необходимо иметь тест на антитела к COVID-19. При этом их количество не является важным.

Все желающие могут сдать кровь и получить соответствующий документ совершенно бесплатно. После этого в их электронной карте появится результат анализа, на основании которого они могут подавать заявление на портал «Госуслуги».