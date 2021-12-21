Большие новости 21 декабря. Новые законы, томского поджигателя «Ленты» мучили голоса, драка в МГУ из-за слез

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Среди нововведений — расширение полномочий полиции и изменения в индексации материнского капитала. В Томске подозреваемый в поджоге «Ленты» мужчина рассказал о голосах в голове: якобы те подвергают его пыткам. А отец девятилетней студентки МГУ решил отомстить преподавателям, которые довели его дочь до слез. Он устроил в университете драку, после того как девочка неправильно ответила на экзамене. Об этих и других событиях в России к вечеру 21 декабря — в дайджесте «360».

Полномочия полиции и другие законы

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под рядом поправок и новых законов РФ. Полицию, например, наделили более широкими полномочиями. Теперь правоохранители смогут для задержания подозреваемых проникать в квартиры, на участки и территории и оцеплять их.

Материнский капитал с 1 февраля станут индексировать по уровню фактической, а не прогнозируемой инфляции. Помощникам депутатов повысили зарплаты, заморозку накопительной части пенсии продлили, а пенсионные накопления защитили от недобросовестных страховщиков.

В КоАП появилась статья о штрафах для предприятий-загрязнителей. Наказывать рублем будут и за сокрытие фактов о разливе нефти.

Кто мучил томского поджигателя?

Выходец из Томска по имени Александр, которого подозревают в поджоге гипермаркета «Лента», рассказал о голосах в своей голове. Мужчина пояснил, что его «пытают». Сообщения СМИ об «усталости от работы» он назвал не совсем правдой.

Мать предполагаемого поджигателя объяснила поведение сына нервным срывом. По ее словам, 33-летний мужчина поступал в соответствии с тем, «какие были указания в его голове».

Драка с угрозами в МГУ

В МГУ произошла драка между сотрудником вуза и отцом девятилетней студентки. Девочка неверно ответила на экзамене и, расстроенная, выбежала из аудитории. Слезы ребенка спровоцировали ее отца, и он попытался прорваться на факультет.

Отец юной первокурсницы, рассказали в МГУ, кричал и сыпал угрозами в адрес сотрудников и преподавателей. Его пришлось закрыть в аудитории.

Как проявляется «омикрон»

Главными симптомами заражения штаммом «омикрон» назвали першение в горле, повышение температуры и сильные боли в мышцах. В Минздраве заметили, что у заболевших также наблюдают характерные для гриппа признаки интоксикации. К таким выводам специалисты министерства пришли в ходе совместной работы с коллегами из Роспотребнадзора в Южно-Африканской Республике.

«Омикрон», по словам главы ведомства Михаила Мурашко, в 2,5 раза чаще других штаммов SARS-CoV-2 поражает детей. Маленьких пациентов при этом приходится госпитализировать.

Пострадал за благородство

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев оказался в больнице после уличной потасовки. Спортсмен получил увечья, потому что вступился за девушку.

Избивали Соловьева трое мужчин. Он попал в нейрохирургию. Фигуристу предстоит обследование, и только потом он узнает врачебный диагноз. В больницу молодого человека привезли на скорой из отделения полиции.

Вел себя правильно

Отец предполагаемого виновника крупной аварии на ТТК заявил о правильном поведении сына. Мужчина заметил, что так он помог остальным людям избежать гибели.

Агрессивное поведение водителя его отец объяснил сложившейся обстановкой и допустил, что сопротивление тот оказывал в ответ на поведение сотрудников полиции.

В ДТП повреждения получили более 10 автомобилей, в том числе и машина с дипломатическими номерами.

Текст дня

В национальный календарь прививок включили вакцинацию против коронавируса среди подростков. Разбирались, обязательна ли она для детей от 12 лет, а также какими последствиями грозит отказ от прививки.

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