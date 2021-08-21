Большие новости 21 августа: побег из психбольницы, взрыв в Москве, развод Ивлеевой

Осужденные сбежали из психиатрической лечебницы Бурятии, но их быстро поймали. СК завел уголовное дело после взрыва в одной из квартир в Москве. Блогер Анастасия Ивлеева рассказала о разрыве с рэпером Элджеем. Мошенники стали «разыгрывать» бесплатную пиццу, чтобы залезть в чужие личные кабинеты банков. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Побег от лечения

Семеро осужденных на принудительное лечение в психиатрической лечебнице Бурятии устроили бунт и сбежали. На их поимку бросили СОБР и ОМОН. Когда беглецов доставили обратно, выяснилось, что осужденные поддались на провокативный выпад инициатора побега: «Что вы, не мужики?».

Взрыв в квартире

Следователи завели уголовное дело после детонации технического устройства в квартире на северо-западе Москвы. Речь идет о статьях «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».

По предварительным данным, техническое устройство в квартиру принес подросток. В результате взрыва погибли подросток и мужчина. Пострадавшего малолетнего мальчика доставили в больницу.

Развод Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева подтвердила свое расставание с рэпером Элджеем. Она рассказала, что отношения с мужем начали рушиться во время пандемии. Девушка подчеркнула, что до сих пор любит исполнителя, но чувства стали похожи на любовь сестры и брата.

«Бесплатная пицца»

Мошенники придумали новую схему, чтобы получать доступ в чужие личные кабинеты банков. Для этого они создают сайты, похожие на страницы финансовых организаций. От имени банка злоумышленники просят ввести личные данные якобы для получения бесплатной пиццы. В итоге пользователь остается без какого-либо приза, а мошенники получают доступ к его счету.

Новый налоговый вычет

Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья для развития этого сегмента рынка в стране. Пока инициатива проходит независимую коррупционную экспертизу. Ее захотели включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

«Спутник Лайт» для пожилых

Минздрав разрешил использовать препарат «Спутник Лайт» для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что препарат преимущественно используется для повторной вакцинации.

Больные собаки

Жители Красногорска нашли голодных и больных собак в конюшне местного конного клуба. На место приезжали сотрудники полиции. По информации жителей, в конном клубе оказывают услуги по передержке животных. Хозяйка опровергла плохое обращение с собаками.