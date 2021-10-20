Большие новости 20 октября. Длинные ковид-выходные, интервью героя из метро, первый снег

Совсем скоро Россию ждут длинные выходные из-за коронавируса — указ сегодня подписал президент Владимир Путин. Избитый дагестанцами герой из метро выписался и дал нам большое интервью. О главных новостях этого дня — в материале «360».

Выходные против ковида

Ситуация с коронавирусом в России с каждым днем становится все более напряженной. В связи с этим Владимир Путин принял решение объявить в стране длинные выходные. С 30 октября по 7 ноября россияне будут сидеть дома, при этом работодатели будут обязаны сохранить своим сотрудникам зарплату. Президент подчеркнул, что главы регионов вправе сами решать, начать ли выходные раньше этого срока, если эпидемическая ситуация это подразумевает.

Сломанный, но не сломленный

Накануне избитый в московском метро Роман Ковалев выписался из больницы. А сегодня он дал «360» большое интервью, в котором рассказал о том, как все произошло в тот день, который сделал его знаменитым. Герой признался, что не ожидал равнодушия от пассажиров: все просто стояли и смотрели, как его избивают. Он поблагодарил девушек, которые после драки предложили ему влажные салфетки, их лиц он не запомнил. Сейчас Ковалеву предстоит долгий период восстановления уже в родных стенах.

Кот-наркот

Настоящего бандита сегодня задержали в Ивановской области. Правда, позже он сбежал. Речь идет о суровом черном коте, в ошейнике которого сотрудники ФСИН обнаружили марихуану. Пушистый прибежал на территорию исправительной колонии № 4, кто его подослал — неизвестно. С животного сняли ошейник, после чего хвостатый ретировался с территории исправительного учреждения.

Facebook уже не тот

Компания Facebook решила обновиться. И начать захотела с названия. Официально об этом еще не объявили, но американские СМИ со ссылкой на источник утверждают, что 28 октября на ежегодной конференции компании основатель и глава Марк Цукерберг озвучит новое имя соцсети. По словам источников журналистов, причиной перемен стало желание руководства «отразить направленность на построение метавселенной».

Вкус России выберем мы сами

Стартовал гастрономический конкурс «Вкусы России». Это соревнование ежегодное, на нем жители могут оценить деликатесы со всей страны. Московскую область представляют сразу 44 бренда, среди них «Ягоды Подмосковья». Сделать свой выбор уже можно — до 7 ноября голосование открыто по ссылке.

Первый снег пришел в Москву и область

Зима уже совсем близко: о ней напомнил первый снег, который сегодня вечером накрыл московский и близлежащие регионы. Соцсети, конечно, наполнились фотографиями и видео. Однако предновогодняя сказка пришла к нам ненадолго: уже в четверг в московском регионе синоптики прогнозируют повышение температуры сразу на 10 с лишним градусов — до +14.