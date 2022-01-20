Большие новости 20 января. Повышение спроса на экспресс-тесты, проект санкций против России, запрет оборота криптовалюты

Россияне стали активнее покупать экспресс-тесты на коронавирус на фоне распространения штамма «омикрон». Новый проект антироссийских санкций представили в США. Центробанк предложил объявить полный запрет оборота криптовалюты в стране. Что еще произошло в России и мире за день — в дайджесте «360».

Спрос на экспресс-тесты

Быстрое распространение «омикрона» привело к росту спроса на экспресс-тесты, маски и санитайзеры. За последнюю неделю, по информации журналистов, продажи этих товаров увеличились в семь раз.

Как пояснил иммунолог Владимир Болибок, экспресс-тесты на коронавирус являются более удобными. Они дают более длительный положительный результат при ковиде по сравнению с ПЦР-тестами.

Антироссийские санкции

Республиканец Джим Бэнкс подготовил новый проект санкций против России. Американская пресса уточнила, что ограничительные меры могут коснуться российских чиновников, журналистов и бизнесменов. Проект вынесли на рассмотрение 19 января. За него проголосовали 38 конгрессменов.

Запрет оборота криптовалюты

Центробанк выступил за полный запрет выпуска, майнинга и обращения криптовалюты в России. Регулятор заявил, что виртуальные деньги несут угрозу для жителей страны и экономики.

По словам ЦБ, рынок криптовалюты имеет признак финансовой пирамиды, так как курс растет вместе с приходом новых игроков. Жесткие меры позволят минимизировать возможные негативные последствия.

Ипотека для многодетных

Многодетные россияне с февраля смогут оформлять выплату на ипотеку через «Госуслуги». Об этом сообщил директор консультационного центра «ДОМ.РФ» Михаил Ковалев. Постановление о новой возможности оформления выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Захоронения боевиков в Казахстане

Тайные захоронения боевиков, принимавших участие в погромах в Алма-Ате, нашли в Казахстане. Об этом написал Telegram-канал Sputnik. Пока точное количество могил неизвестно. На месте продолжаются работы по извлечению останков. Информацию о захоронениях подтвердила представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Индексация пенсий

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправку в законодательство об индексации пенсий. С 1 января 2022 года выплаты станут больше на 8,6%. Поручение проиндексировать размер пенсий выше уровня инфляции дал президент Владимир Путин.

Текст дня

Некоторые считают, что миф про «русских Наташ» появился в Турции в 1990-х. Так называли женщин с низкой социальной ответственностью. Но казанский исламовед и историк Азат Ахунов объяснил «360», что у этого стереотипа значительно более древние корни. Миф берет начало в Палестине XIX века. Сейчас он уже отошел на задний план.

Фраза о «русских Наташах» привела к скандалу вокруг футбольного клуба ЦСКА после неудачного пиар-хода. В приветствии нового турецкого игрока Юсуфа Языджи использовали этот стереотип.

Миф о «русских Наташах» древнее, чем мы думаем. И он уже умер.