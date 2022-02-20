Большие новости 20 февраля. У Елизаветы II нашли ковид, в Пекине закрыли ОИ, Путин созвонился с Макроном

В Пекине сегодня официально закрыли Олимпийские игры. У королевы Великобритании Елизаветы II обнаружили ковид. Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. На повестке был в том числе Донбасс. Эвакуация жителей оттуда продолжается. Об этом и других событиях в России и мире — в дайджесте «360».

Эскалация в Донбассе

Власти непризнанных Донецкой и Луганской народных республик сообщают о новых случаях использования украинскими военными запрещенного оружия и обстрелах территорий. В ЛНР сегодня, по данным Народной милиции, из-за обстрела погибли два человека. Были разрушены пять домов.

В СК РФ сообщили, что возбудили уголовные дела по факту случившегося. Из ДНР и ЛНР продолжают эвакуировать мирных жителей. Больше всего приезжих пока разместили в Ростовской области. Прибыли беженцы и в Воронежскую область.

Рязанская область ввела режим повышенной готовности. Там и в других регионах готовят пункты временного размещения. В Московской области начали собирать гуманитарную помощь, 22 февраля грузы отправят в Ростовскую область.

Зимние ОИ закрыли в Пекине

На национальном стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая закрыли зимние Олимпийские игры. В церемонии приняли участие 60 российских спортсменов. Знаменосцем сборной был Александр Большунов. Он завоевал на этих Играх три золотые медали.

Его и Ивана Якимушкина, выигравшего серебро, награждала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Также на стадионе провели церемонию передачи Игр Милану и Кортина-д’Ампеццо, где пройдут зимние Олимпийские игры в 2026 году.

На этих Играх Россия завоевала 32 медали. На первом месте оказалась Норвегия с 37 медалями.

Что обсудили Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Они обсудили украинский кризис и предложения по гарантиям безопасности.

Путин отметил, что причиной эскалации в Донбассе стали провокации украинских силовиков и продолжение поставок летального оружия на Украину странами НАТО.

Стороны договорились, что привлекут к поиску решений для прекращения огня и процессам урегулирования представителей МИД и политсоветников в рамках «нормандского формата».

Елизавета II заболела ковидом

Букингемский дворец сообщил, что у королевы Великобритании Елизаветы II обнаружили коронавирус. Эту информацию опубликовало агентство Reuters.

По данным издания, 95-летняя королева переносит болезнь в легкой форме. Симптомы больше похожи на обычную простуду. Других подробностей во дворце не привели.

Она рассчитывает, что уже на следующей неделе сможет выполнять несложные обязанности в Виндзоре. За ее состоянием следят медики.

Создание «Спутника V»

В оперштабе по борьбе с пандемией рассказали, как создали первую зарегистрированную вакцину от коронавируса. Речь идет о «Спутнике V». Его разработали не с нуля.

За основу специалисты взяли готовый препарат, который сделали ранее против возбудителя ближневосточного респираторного синдрома — коронавируса MERS-CoV. В тот момент эта вакцина проходила вторую фазу испытаний.

В оперштабе решили развеять очередное заблуждение противников вакцинации о том, что «Спутник V» не могли создать в слишком сжатые сроки.

Текст дня

Зимняя Олимпиада закрылась в Пекине. Самыми зрелищными, но при этом скандальными в этом году стали выступления фигуристок в личном турнире.

Золото выиграла Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой, которая впервые исполнила пять четверных прыжков во время произвольной программы. Внимание всей страны и мира было приковано и к 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой.

Причиной стала ее положительная допинг-проба. «360» пообщался со спортивными экспертами, чтобы узнать их мнение о том, какой оказалась для российской сборной зимняя Олимпиада — 2022.

Победы и упущенные медали. Олимпиада в Пекине закончилась для российской сборной рекордами и слезами.