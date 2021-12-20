Большие новости 20 декабря. Дела по фейковым QR-кодам, постоянный выходной для 31 декабря, Лепс развелся

В Москве возбудили порядка 80 уголовных дел по факту использования поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Городские власти отметили, что речь идет об общем с начала пандемии количестве случаев. В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Идею уже поддержали в Совете Федерации. Певец Григорий Лепс развелся с певца с Анной Шаплыковой. Заседание состоялось в мировом суде в Хамовниках. Что еще случилось в России и мире — в дайджесте «360».

Уголовное дело за QR-код

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил число возбужденных в городе уголовных дел из-за фейковых QR-кодов и сертификатов. С момента начала пандемии таковых оказалось порядка 80. Эксперты пока не берутся прогнозировать развитие эпидемической ситуации. Однако в столице не планируют вводить дополнительные ограничения.

Среди госпитализированный в московские больницы, добавил Собянин, большинство занимались самолечением.

Выходной под Новый год

В Совфеде поддержали идею о постоянном выходном для 31 декабря. Вопрос, подчеркнул заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, поднимают каждый год.

Парламентарий заметил, что в последний день перед новым годом мало кто работает активно. Поэтому и стоит сделать 31-е выходным. действующее законодательство уже позволяет делать это субъектам РФ, но статус стоит закрепить на федеральном уровне.

Лепс развелся с женой

Певец Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой. Расторгнуть брак решила жена артиста, подав иск в мировой суд в Хамовниках.

Заседание состоялось 20 декабря. На нем присутствовали только представители Лепса и Шаплыковой.

За годы совместной жизни пара обзавелась имуществом на миллиард рублей, которую теперь будет делить. Речь идет о двух квартирах, таком же количестве домов на Новорижском шоссе и земельных участках.

Происхождение «омикрона»

В НИЦЭМ имени Гамалеи отказались верить в искусственное возникновения нового штамма коронавируса. Его глава Александр Гинцбург напомнил, что впервые «омикрон» обнаружили в Африке. Не исключено, что он вирус долго находился в организме местных жителей и мутировал.

COVID-19 также мог передаться от человека к животным, у тех видоизмениться и вновь вернуться к человеку.

Госизмена Порошенко

Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в государственной измене. В Государственном бюро расследований пытались вручить ему повестку в суд из-за незаконных поставок угля из Донбасса. Потом бывший украинский лидер скрылся от правоохранителей на автомобиле.

Повестку подписал замгенерального прокурора Украины Алексей Симоненко.

Пробки в Москве

На столичных дорогах начались предпраздничные пробки: вечером 20 декабря они составили 10 баллов. Заторы провоцируют снегопад и поездки в торговые центры за подарками. Причиной ограничения движения стали и строительные работы.

Жителям Москвы советуют пересесть на городской транспорт. В последние недели декабря трафик будет затруднен, и от пробок никуда не деться.

Текст дня

В России с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении Fan ID для болельщиков. Он станет специальным пропуском для посетителей спортивных соревнований. Рассказали, почему фанаты недовольны нововведением и как лучше наводить порядок на трибунах.

Фанаты ополчились на идею Fan ID. Паспорт болельщика убьет футбол?