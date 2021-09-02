Большие новости 2 сентября: Владивосток захотел Олимпиаду, реактор подлодки в Карском море, новые песни ABBA

Владивосток намерен побороться за право провести летние Олимпийские игры 2036 года. Захороненный атомный реактор подлодки К-19 нашли в Карском море — так проходила советская утилизация. ABBA вернулась. Первые две песни нового альбома уже доступны. Об этих и других событиях 2 сентября — в дайджесте «360».

Владивосток претендует на Олимпиаду

Владивосток намерен бороться за проведение летних Олимпийских игр 2036 года. По словам мэра города Константина Шестакова, шансы невелики, но попытаться стоит. Мероприятия позволят создать дополнительную спортивную инфраструктуру в городе.

Атомная находка

Контейнер с атомным реактором советской подводной лодки К-19 нашли в Карском море. Специалисты исследуют места захоронения ядерных и опасных объектов. Субмарина состояла на службе с 1959 года и была первой в своем роде. Она прослужила до 1990 года только при постоянных ремонтах. Как рассказал бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, ядерный реактор утопили, так как раньше это был способ утилизации радиоактивных отходов.

Возвращение ABBA

Легендарный шведский квартет ABBA выложил две новые песни из своего нового альбома Voyage. Сама пластинка выйдет в свет 5 ноября. Там будет 10 новых композиций. После этого группа выступит с новым концертом.

Иисус коммунист?

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом. Нагорную проповедь он сравнил с моральным кодексом строителя коммунизма. Лозунг «кто не работает, тот не ест» партийный лидер нашел в послании апостола Павла. Сравнению Христа с коммунистом удивилась Русская православная церковь, но выяснилось, что религиозный образ использовали в политических и не только целях давно.

Вооруженный постоялец

СМИ сообщили о задержании в московском отеле The Ritz-Carlton мужа режиссера Валерии Гай Германики. Бизнесмен Денис Молчанов с охотничьей двустволкой якобы заперся в номере и отказывался выходить. Дверь взломали сотрудники полиции. Кроме вооруженного мужчины в номере нашли следы белого порошка, который отправили на экспертизу.

Семьи с детьми поддержат дополнительно

Президент России Владимир Путин заявил, что семьи с детьми поддерживают недостаточно. Он поручил разработать пакет мер, которые помогали бы родителям от рождения ребенка до окончания школы.

Отдельно президент потребовал разработать меры поддержки для семей Дальнего Востока, чтобы привлечь в регион больше будущих родителей.

Новой орбитальной станции определили срок

Российскую орбитальную станцию начнут разворачивать через пять-шесть лет. Такой прогноз сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что новый объект будет полностью автономным и оснащенным искусственным интеллектом.