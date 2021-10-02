Большие новости 2 октября: взрыв газа в Нижнем Новгороде, шаг к признанию «Спутника V», снимки Меркурия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты. Космический аппарат BepiColombo сделал снимки поверхности Меркурия. Об этих и других новостях в России и мире за 2 октября — в дайджесте «360».

Взрыв газа в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде. В результате пострадали два человека, которых отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Согласно предварительным данным, несущие конструкции здания не пострадали. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Признание «Спутника V»

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сняты все барьеры для признания вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом он добавил, что осталось решить некоторые административные процедуры.

Снимки Меркурия

Европейский космический аппарат BepiColombo передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия. Пока специалисты получили фотографии северного полушария планеты, сделанные с расстояния 2420 километров. На кадры попали кратеры, расположенные на поверхности планеты.

Дело журналиста «КП»

Журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко задержали и отправили в минский изолятор. Правоохранители провели в квартире мужчины масштабный обыск. По словам правозащитников, журналист записывал материал с сестрой мужчины, застрелившего сотрудника КГБ.

Уголовка для Бобиева

Уголовное дело завели на блогера Руслана Бобиева, устроившего провокационную фотосессию у храма Василия Блаженного в Москве. Теперь молодому человеку грозит год тюремного заключения. Сейчас блогер находится под стражей.

Дело о мумифицированных трупах

Пойманы подозреваемые по делу о мумифицированных останках мужчины и женщины в Одинцове. Задержанными оказались мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения. Для расследования дела назначили медицинскую экспертизу.

Подробности дела Исмаилова

Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. Арест произошел после того, как бизнесмен подал прошение о предоставлении политического убежища в стране. По словам адвоката Марины Русаковой, решение об аресте будет обжаловано.

«Барическая гора» в Москве

Синоптики предупредили москвичей о сильном увеличении атмосферного давления в ближайшие дни. В городе ожидается появление «барической горы» — эффекта погружения в шахту из-за перепада давления. В понедельник и вторник давление будет на 20-22 миллиметра выше нормы.