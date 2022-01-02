Большие новости 2 января. Авария с автобусом под Рязанью, Месси заразился COVID-19, хоккеисты вернулись в Россию

Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Молодежная сборная России по хоккею вернулась на родину из Канады. Супердолгожительница из Японии, внесенная в Книгу рекордов Гиннеса, отметила свое 119-летие. Большой театр назвал причины гибели артиста миманса во время спектакля. Лионель Месси заразился коронавирусом. Главные события воскресенья, 2 января, — в дайджесте «360».

Авария с автобусом под Рязанью

В Рязанской области в опору железнодорожного моста влетел рейсовый автобус. Жертвами столкновения стали пять человек, в том числе водитель транспорта. В прокуратуре предполагают, что к ДТП могла привести именно его усталость, он мог заснуть за рулем.

Пострадали 22 человека, 12 из них доставили в больницу, три человека находятся в реанимации. Среди раненых есть дети. Возбуждено уголовное дело, оно находится на прокурорском контроле. Тех, кто не пострадал в аварии, отправили в Астрахань на резервном транспорте.

Молодежная сборная по хоккею вернулась в Россию

Молодежная команда по хоккею вернулась в Россию из канадского Калгари. Главный тренер Сергей Зубов прокомментировал историю с тем, что хоккеистов сняли с предыдущего рейса. По его словам, на ребят повлияла радость возвращения домой после непростой подготовки к МЧМ, который отменили. Стюардессам приходилось поправлять молодежь, чтобы они носили маски правильно. По словам Зубова, в Канаде с этим все крайне строго.

В итоге сотрудники аэропорта временно вывели команду и досконально всех проверили, но никаких нарушений или проблем не обнаружили. При этом чешская национальная сборная, которую тоже ранее сняли с рейса, пока так и не вылетела в место назначения. Сам чемпионат по хоккею в Канаде решено было отменить, потому что некоторые игроки из разных команд заразились коронавирусом.

Супердолгожительнице из Японии исполнилось 119 лет

В Японии проживает супердолгожительница, которой на днях исполнилось 119 лет. Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, за год до начала Русско-японской войны, в один год с писателем Джорджем Оруэллом. Как рассказывают члены ее семьи, в планах долгожительницы отпраздновать свое 120-летие и жить еще дольше.

Книга рекордов Гиннесса в марте 2019 года официально признала Танаку самым старым живым человеком в мире, когда ей было 116 лет. Причем, за всю жизнь у женщины бывали серьезные проблемы со здоровьем — в 46 лет у нее диагностировали рак поджелудочной железы, который она успешно победила. В 103 года ей поставили рак толстой кишки, но Танака смогла побороть и его.

Названы причины гибели артиста в Большом театре

Комиссия Большого театра завершила расследование несчастного случая, когда прямо во время представления на артиста опустилась декорация и убила его. В итоге специалисты усмотрели в действиях самого артиста миманса 10% грубой неосторожности. Адвокат родственников погибшего отметил, что будет возможность рассчитывать на компенсацию.

По заключению комиссии, заведующая коллективом мимического ансамбля нарушила требования должностной инструкции. Она недостаточно контролировала то, как коллектив соблюдает трудовую дисциплину, а также недостаточно четко организовала непрерывную и полноценную работу ансамбля. Теперь все артисты пройдут дополнительный инструктаж.

Экс-генпрокурор Украины намекнул на компромат Путина на Зеленского

Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко сделал предположение, что президента страны Владимира Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Луценко намекнул на некий «компромат» на главу Украины, который прекрасно знают в Москве. Он отметил, что поездка Зеленского в Россию может означать только одно: желание украинского лидера личным присутствием закрыть этот компромат.

В целом Луценко уверен, что такие сведения о Зеленском есть и лично у российского лидера Владимира Путина, и в целом у спецслужб России.Однако он добавляет, ч то прямые контакты между Москвой и Киевом помогут закрыть вопрос Донбасса окончательно.

Лионель Месси заразился коронавирусом

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заразился коронавирусом. Кроме него, положительный результат теста на СОVID-19 получили еще трое игроков. Такое сообщение появилось на официальном сайте команды.

Инфекцию подхватили испанские защитник Хуан Бернат и голкипер Серхио Рико, а также полузащитник француз Натан Битюмазаля. Теперь все футболисты будут соблюдать режим самоизоляции.