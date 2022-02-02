Большие новости 2 февраля. «Омикрон» перестал поражать легкие, драка полицейских в Петербурге, в Грозном вышли на митинг

Штамм «омикрон» потерял способность проникать в легкие и начал все все больше походить на ОРЗ. Российские фигуристки показали быт Олимпийской деревни в Пекине. В Санкт-Петербурге полицейская подралась с двумя инспекторами ДПС в дежурной части. Об этих и других событиях в нашей стране и мире 2 февраля — в дайджесте «360».

Жизнь в Олимпийской деревне Пекина

Фигуристка Евгения Медведева и приехавшая на соревнования в качестве корреспондента чемпионка ОИ-2018 года Алина Загитова рассказали в своих соцсетях, как живут спортсмены в Олимпийской деревне в Пекине.

Все приехавшие на Олимпийские игры участники делегаций обязаны носить специальные маски и проходить ПЦР-тесты несколько раз в день. Номера гостей в гостинице обслуживают роботы. По словам Медведевой, один раз электронный официант отдал ей не весь ужин.

Зимние Игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Шнуров поссорился с Собчак и остался без Instagram

У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова удалили страницу в Instagram, где он весь январь публиковал песни о плохой уборке снега и мусора в Санкт-Петербурге. Накануне музыкант выложил там клип на новую композицию «Шмарофон», в которой высмеял телеведущую Ксению Собчак. После этого он остался без аккаунта в соцсети.

В песне Шнуров сравнил Собчак с лошадью, которая постарела и всех учит жизни. Также он намекнул, что телеведущая родила своего сына якобы не от актера Максима Виторгана. Собчак в ответ посоветовала ему снова начать пить. Тогда, по ее мнению, у Шнурова, возможно, получится писать что-то стоящее. Виторган призвал лидера «Ленинграда» стареть достойно.

США обвинили в опытах над военными Грузии и Украины

В соцсетях и на форумах любителей конспирологических теорий появилась статья о том, что США якобы ставят биологические эксперименты над военными Грузии и Украины.

Изначально материал опубликовали на сайте Dilуаnа.bg и сайте Аrms Wаtсh, принадлежащих болгарской журналистке Диляне Гаятанджиевой. В статье говорится о том, что Пентагон проводил смертельно опасные опыты на четырех с половиной тысячах солдат на Украине и на тысяче в Грузии.

Авторы привели в качестве доказательства отсканированные якобы слитые документы, в которых есть название проекта, клинический протокол и имена участников экспериментов.

Полицейская драка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге разгорелся скандал после того, как 1 февраля в дежурной части отдела полиции на Васильевском острове подрались два инспектора ДПС и сотрудница полиции. Девушка в итоге получила закрытый перелом плечевой кости.

Против одного из инспекторов возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Скоро ему должны избрать меру пресечения.

На фоне сообщений о случившемся в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» появился пост о том, что этот сотрудник помогал тушить пожар, помог раненному в драке посетителю бара и вернул 150 тысяч рублей мужчине, который не забрал их из банкомата.

Жители Грозного вышли на митинг против семьи Янгулбаевых

Более 400 тысяч человек вышли на несанкционированный митинг возле мечети «Сердце Чечни» в центре Грозного. «Грозный-информ» сообщил, собравшиеся требовали привлечь к ответственности семью Янгулбаевых за оскорбление чувств верующих и пособничество террористам.

По данным агентства, в митинге участвовали религиозные деятели, главы общин, молодежь и представители соседней Ингушетии. К митингующим обратился муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, который назвал семью Янгулбаевых врагами Аллаха, которые оскорбили чувства верующих.

США собрались перебросить военных в Польшу и Румынию

Власти США собираются направить дополнительные войска в Польшу и Румынию. Такую меру объяснили необходимостью поддержать союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за действий России на границе с Украиной. Источники CNN заявили, что президент США Джо Байден одобрил это решение.

По словам собеседников телеканала, речь идет о двух тысячах американских военных. О переброске военнослужащих Пентагон собирается объявить в ближайшее время. Помимо этого, как отметили источники CNN, Штаты привели в повышенную боевую готовность 8,5 тысячи военнослужащих для оперативного реагирования при непредвиденной ситуации.

Текст дня

Штамм «омикрон» потерял способность проникать в легочную ткань человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, теперь он, как правило, наносит удар по верхним дыхательным путям заболевших людей.

Такие изменения говорят о том, что коронавирус начинает все больше походить на ОРЗ. Заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман не исключил, что пандемию коронавируса ждет судьба испанки, которая бушевала в мире в начале XX века.

«Омикрон» все больше напоминает ОРЗ. Пандемии ковида предсказали судьбу испанки.