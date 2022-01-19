Большие новости 19 января. Индексация пенсий, изоляция модуля «Звезда» на МКС, задержание Волочковой

Балерину Анастасию Волочкову задержали в аэропорту Шереметьево после скандала из-за маски в самолете. Российские пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале. NASA заявило, что российский модуль на МКС может быть перманентно изолирован из-за утечки воздуха. Эти и другие новости за минувший день — в дайджесте «360».

Скандал в небе из-за маски

Балерина Анастасия Волочкова возвращалась после отпуска на Мальдивах в Москву и устроила перебранку в самолете из-за индивидуальных средств защиты от коронавируса.

Артистка доказывала свою правоту бортпроводнику в маске, которая болталась у нее на подбородке. Стюард объяснял ей, что она обязана надеть ее нормально, но балерина решила, что к ней просто цепляются.

В итоге за нарушения антиковидных мер Волочкову и ее приятеля задержали полицейские в Шереметьево. При этом она вела себя грубо. В отношении балерины завели административное дело.

Порошенко не взяли под арест по делу о госизмене

У здания Печерского суда в Киеве сегодня было жарко. Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать его во время заседания по делу о госизмене, но между ними и правоохранителями начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ.

Порошенко просили арестовать с возможностью выйти под залог в 38,5 миллиона долларов. Но суд не удовлетворил ходатайство гособвинения. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Помимо этого, политика обязали сдать паспорт. В зале заседаний Порошенко спел гимн страны и заявил, что эту победу он праздновать не будет, потому что «безумный сценарий украинского лидера Владимира Зеленского еще не окончен».

Изоляция для модуля «Звезда»

В NASA заявили, что российский модуль «Звезда» на МКС могут перманентно изолировать из-за утечки воздуха. Такой сценарий возможен, если ситуация станет критической. Пока утечка не угрожает экипажу.

В Роскосмосе заявили, что беспокойство NASA необоснованное и вызывает удивление. На ближайшем грузовом корабле «Прогресс» на модуль «Звезда» доставят средства для ликвидации негерметичности.

О возможных причинах для изоляции модуля на МКС «360» рассказал летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

Актриса Вера Воронкова пострадала из-за загоревшейся елки

Актриса Вера Воронкова попала в больницу в Москве после пожара в своей квартире. У нее выявили тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Выяснилось, что огонь вспыхнул после того, как кошка Воронковой уронила пластмассовую новогоднюю елку. Возгорание ликвидировали, а питомца актрисы спасти не удалось. Специалисты по пожарной безопасности дали советы о том, как обезопасить себя от возможного пожара.

Индексация пенсий на 8,6%

Российские пенсионеры одной выплатой получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале. Но это повышение будет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе выплату уже поднимали на 5,9%.

После индексации средний размер по стране вырастет примерно на 1400 рублей. Поручение повысить пенсионерам выплаты выше уровня инфляции ранее отдал президент Владимир Путин. По данным Министерства финансов, на индексацию пенсий в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей.

В США испугались появления в Белоруссии российского ядерного оружия

Представитель Госдепа США заявил об опасениях из-за изменения Конституции Белоруссии. По его словам, в ведомстве не исключают, что это может привести к размещению в республике ядерных сил России. Еще один повод для страха — переброска военных ВС РФ на Украину.

России невыгодно ни то, ни другое. Размещение ядерного оружия в другой стране стоит очень больших средств, да и необходимости в этом нет. Наступление на Украину с территории соседнего государства тоже вызывает много вопросов. По словам военных экспертов, ввязываться в такое безумие бессмысленно.

Текст дня

Женщины по всему миру с каждым годом все активнее вовлекаются в политику, социальные структуры и бизнес. В нашей стране большую роль в этом играет Союз женщин России.

Его филиалы есть в 85 регионах РФ. Союз женщин России сотрудничает с 62 общественными организациями и помогает десяткам женщин подниматься вверх по карьерной лестнице.

Союз женщин России борется с неравенством уже 80 лет. Что нужно о нем знать.